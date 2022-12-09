iOS sürümlerinin kullanım oranı belli oldu!

iPhone kullanıcılarının hangi oranda en yeni iOS sürümünü telefonlarında kullandıklarını ortaya koyan bir çalışma paylaşıldı.

Apple, iOS 16 sürümünü 12 Eylül 2022 tarihinde kullanıcılarına sunmaya başladı. O tarihten bu yana birçok kullanıcı iOS'un en güncel sürümüne adım atarken bazı kişilerin ise donanımları yeni sürüme geçemedi. Normalde Apple, iOS sürümlerinin kullanım oranlarını sürekli güncelliyordu ancak iOS 16 için henüz resmi bir rakam açıklanmış değil. Onun yerine Mixpanel isimli analiz sitesi yeni kullanım oranlarını paylaştı.

En yeni iOS sürümü ne kadar kullanılıyor?

Apple'ın yeni işletim sistemi güncellemesinin üzerinden neredeyse 3 ay geçmiş durumda. Bu süreçte ABD'li şirket büyük bir başarı göstererek yeni güncellemeyi birçok kullanıcısına ulaştırmayı başardı. iOS 15'e göre çok daha iyi bir güncelleme dönemi geçiren Apple, kullanıcılarına yaklaşık yüzde 70 oranında iOS 16 sürümünü aktarmış durumda.

Mixpanel tarafından yapılan araştırmaya göre toplam iPhone kullanıcılarının yüzde 68,9'u iOS 16 sürümünü kullanıyor. Kullanıcıların yüzde 24,82'sinin telefonlarında ise iOS 15 sürümü mevcut. Geriye kalan yaklaşık yüzde 7'lik kısım ise iOS 14 ve daha eski sürümleri kullanmaya devam ediyor.

iOS 16.2 ne zaman çıkıyor?

iOS 16, Eylül ayında piyasaya sürülmesinden bu yana bir dizi sorunu da beraberinde getirdi. Kullanıcılara batarya kullanımı dahil belli başlı sorunlar getiren yeni sürüm birçok kez güncelleme alarak daha kararlı bir yapıya kavuşmuş durumda. Bazı Apple kullanıcılarının bu nedenle henüz telefonlarına iOS 16 sistemini yüklemediği de tahmin ediliyor.

Apple'ın bu ay içerisinde birçok yeni özellik ve hata düzeltmesi barındıran iOS 16.2 sürümünü kullanıcılarına sunması bekleniyor. Yeni sürüm, iPhone kullanıcılarına Apple Music Sing, Gelişmiş Veri Koruma, yeni Kilit Ekranı widget'ları ve iPhone 14 Pro'da her zaman açık ekran için yeni seçenekler dahil olmak üzere birçok özelliği beraberinde getiriyor.

Apple, iOS 15 ile geçtiğimiz yıl bu dönemde çok daha düşük güncelleme rakamlarına ulaşmıştı. Her ne kadar bazı sorunlar olsa da iOS 16 bu konuda daha başarılı görünüyor. Peki siz yeni iOS 16 işletim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.