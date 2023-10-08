iOS 17 Kullanan iPhone'lar İçin Wi-Fi Bağlantı Sorunları Başladı

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 17, iPhone kullanıcıları arasında Wi-Fi bağlantı sorunlarına neden olmaya başladı. Bazı kullanıcılar Wi-Fi bağlanmıyor, içerikler yüklenmiyor veya bağlantı belirli aralıklarla kesiliyor gibi sorunlar yaşıyor. Apple'ın yakın zamanda yeni bir güncelleme yayımlaması bekleniyor.

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği Wonderlust adlı büyük etkinlikte yeni iPhone 15 serisi, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 ürünlerini tanıttı. Akıllı telefon dünyasında dikkat çeken marka, iPhone'lar için iOS 17 çıkış tarihini de açıkladı.

iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 17 yakın zamanda kullanıma sunuldu. Pek çok yenilik sunan bu sürüm, kullanıcıları çileden çıkaran bazı problemleri de beraberinde getirdi. Son olarak iPhone kullanıcıları, Wi-Fi bağlanmıyor şeklinde şikayetler yapmaya başladı.

iOS 17 kullanan iPhone'lar için "Wi-Fi bağlanmıyor" şikayetleri başladı!

Apple, son günlerde iPhone 15 modellerinin gerektiğinden fazla ısındığına dair çok fazla şikayet alıyordu. Zira bazı kişiler, derilerinde yanık olduğunu bile söylüyordu. Akabinde Apple, iOS 17.0.3 güncellemesi ile bu duruma bir çözüm sağladı. Fakat şirketin yeni bir güncelleme daha yayımlaması gerekiyor gibi görünüyor.

Apple'ın Topluluk sayfasında iPhone 15 başta olmak üzere iOS 17 işletim sistemini çalıştıran iPhone modellerinde Wi-Fi'ye bağlanma konusunda sorunlar yaşandığına dair şikayetler başladı. Bazı kullanıcılar Wi-Fi bağlantısı olmasına rağmen içeriklerin yüklenmediğini, bazıları ise bağlantının belirli aralıklarla kesildiğini öne sürüyor.

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Kullanıcılar, can sıkan bu sorunun bir süre sonra kendi kendine düzeldiğini söylüyor. Fakat bazı kişiler ise bunun aksine Wi-Fi'yi kapatıp açtıktan sonra anca düzeldiğini belirtiyor. Apple cephesinden bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Şirketin yakın zamanda iOS 17.0.4 güncellemesi yayımlaması muhtemel.

Bunun yanı sıra iPhone 15 kullanıcıları tarafından ilginç şikayetler de paylaşılıyor. Bazı kişiler, telefonun ses seviyesi yüksek iken sesin bazen tuhaflaştığını dile getiriyor. Öte yandan iPhone 14 serisi ile de gündeme gelen ekran yanığı problemi olduğuna dair raporlar da var. Bu durumda Apple'ın uğraşacak çok işi var gibi görünüyor.

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