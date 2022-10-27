iOS 16 kullanıcıları dikkat! Faturanız kabarık gelebilir

Apple, ilk olarak haziran ayında düzenlediği WWDC 22 etkinliğinde yeni işletim sistemlerini tanıttı. Fakat bu yazılımların kullanıma sunulması eylül ayındaki lansman sonrası gerçekleşti. Fakat aradan 1.5 ay geçmesine rağmen sorunların ardı arkası kesilmedi. Son olarak iOS 16 kullanıcılarının geri bildirimine göre Wi-Fi bağlantı kopması sorunu yaşanıyor. Bu da faturalara ciddi ölçüde yansıyabilir.

iOS 16 kullanıcıları Wi-Fi sorunu yüzünden yüksek fatura ödeyebilir!

Her yeni işletim sistemi veya güncelleme yayınlandığında akıllı telefonlarımızdaki bazı sorunlar çözülüyor ve yeni özellikler geliyor. Fakat bazen de öngörülemeyen problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bugün iOS 16 kullanıcılarının başını ağrıtan Wi-Fi sorunu da bunların arasında.

iOS 16.1 kullanıcıları tarafından yapılan geri bildirimlere göre iPhone'lar kendiğinden Wi-Fi bağlantısını koparma sorunu yaşıyor. Bu nedenle mobil verisini kapatmamış kişiler Wi-Fi'a bağlı olduğunu sanarak büyük dosyalar indirdiklerini ve faturaları gördüklerinde şok geçirdiklerini aktarıyor. Dolayısıyla yeni güncelleme yayınlanana kadar Wi-Fi bağlantısı kurarken mobil veriyi kapatmanız öneriliyor.

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iOS 16'nın başlıca özellikleri

iOS 16, yeni kişiselleştirme özellikleri ve geliştirilen akıllı teknolojiler ile iletişim kurmanın ve paylaşmanın daha kolay olduğu bir işletim sistemi olmayı hedefliyor. Bu sürüm ile birlikte Kilit Ekranı, Mesajlar, Odak, Fotoğraflar, Safari, Dikte, Cüzdan, Sağlık ve Fitness, Aile İçi Paylaşım, Gizlilik, Güvenlik ve Car Play gibi bir çok özellik ve uygulamada yenilikler sunuluyor.

Apple, iPhone 14 tanıtım etkinliğinde özellikle yeni Kilit Ekranı üzerinde durdu. Burada artık fotoğraflı özelleştirme, font stillerini değiştirme ve kendi seçtiğiniz takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri, alarmlar ve pil seviyesi gibi araç takımlarını birer widget olarak ekleme imkanı sunuluyor.

Buna ek olarak, birden fazla kilit ekranı oluşturarak aralarında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca bildirimler artık ekranın alt tarafında toplanacağı için de widget kullanımı için oldukça fazla alan bırakıldığını söyleyebiliriz. Hatta widgetlar ile bildirimlerin arasına canlı etkinlik takibi gibi anlık gösterime izin veren panelleri de açabilirsiniz.

Odak özelliği sayesinde kendi belirleyeceğiniz uygulamaları ve kişileri sessize alabilir, bildirim almamayı seçebilir, veya yalnızca onların sesini açabilirsiniz. Üstelik bunu yeni Kilit Ekranı ile entegre edebilirsiniz. Örneğin işe gittiğiniz zaman yeni bir Kilit Ekranına geçebilir ve arkadaşlarınızdan gelen çağrıları otomatik olarak sessize alabilirsiniz. Benzer bir şekilde eve geldiğinizde aynısını mailler veya grup mesajları için uygulayabilirsiniz.

Mesajlar uygulamasında ise birçok kişinin keşke WhatsApp ve Telegram'a da gelse diyeceği bir yenilik var. Artık kısa süre önce gönderdiğiniz bir mesajı düzenleyebiliyor veya tamamen geri alabiliyorsunuz. Buna ek olarak, o anda yanıt veremediğiniz ve daha sonra bakmak istediğiniz mesajları okunmadı olarak işaretleyebiliyorsunuz.

Fakat Mesajlar uygulamasındaki yenilikler bu kadar değil. Artık Instagram'a gelen yeni özelliğe benzer bir şekilde uygulama içerisinde arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak video izleyebiliyorsunuz. Tabii bu sırada içerik hakkında konuşmaya devam edebilirsiniz. Ek olarak notları, sunumları, anımsatıcıları ve Safari Sekme Grupları'nı da paylaşabilirsiniz.

Safari Sekme Grupları'nı ise yalnızca Mesajlar aracılığıyla değil, doğrudan Safari üzerinden de paylaşabilirsiniz. Hatta bir FaceTime görüşmesi başlatarak göndermiş olduğunuz sekmeleri birlikte inceleyebilirsiniz.

Akıllı Özellikler arasında ise fotoğraf içerisinde belirlediğiniz cismi, kişiyi veya hayvanı arka plandan kolayca ayırabiliyorsunuz. Bu sayede bir fotoğraf karesinden köpeğinizi bir png olarak alabilir ya da çıkartma halinde paylaşabilirsiniz. Tabii bu özellik ile görsel düzenleme seçeneklerinin de geliştirildiğini belirtelim.

Dikte özelliğinde ise Apple kullanıcıların isteklerine kulak vererek klavye ile giriş yapmayı aktif hale getirdi. Yani artık sesinizle metin yazarken bir yandan da dokunarak bir kelimeyi değiştirebilir, ekleme yapabilir veya ses ile yazmak istediğiniz alanı tekrar belirleyebilirsiniz.

Harita uygulamasında çok duraklı rota oluşturma dışında bir yenilik yok. Öte yandan Cüzdan üzerinden artık anahtarlarınızı Mesajlar, Mail ve WhatsApp gibi 3. taraf uygulamalar aracılığıyla güvenli bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca oluşturduğunuz bu anahtarların nerede ve ne zaman kullanacağına da yine siz karar veriyorsunuz.

iOS 16 alan iPhone modelleri :

İphone 13 mini, İphone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max

iPhone X

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone SE, iPhone SE (2022)