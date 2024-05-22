Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak

Batman Valiliği, Türkiye'nin en güçlü internet haber sitelerinin sahipleri ve CEO'larını Batman'da bir araya getiriyor.

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği'ne (TİGAD) bağlı 81 ilden gazete sahiplerinin de katılacağı programa Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel katılacak.

MODERATÖRLÜĞÜ EKREM TEYMUR YAPACAK

Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı'nın moderatörlüğünü ise haberler.com ve sondakika.com haber sitelerinin Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur yapacak.

MEDYANIN TANINAN SİMALARI ORADA OLACAK

Akit Medya'yı temsilen Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, Kanal 7 Haber Sunucusu Meryem Nas Mercan, İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Ülke TV Haber Sunucusu Gözde Özyürek ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Aslı Köseoğlu'nun da konuşmacı olarak yer alacağı program, 24 Mayıs cuma günü saat 10.00'da Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük Binası'nda gerçekleşecek.

BATMAN GAZETECİLERE TANITILACAK



Batman Valiliği'nin ev sahipliğinde, Batman İl Özel İdaresi, Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkıları ile gerçekleşecek olan programa katılacak gazeteciler, Batman'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezecek. Batman Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesi, Mor Kiryakus Manastırı, Hasankeyf ve Arkeopark ile Raman Petrol Kuyusu'nu ziyaret edecek olan gazetecilere yöresel yemekler ve lezzetlerden tandır ekmeği, sumak şerbeti, Sason çileği ve danuk ikramları yapılacak. Batman'da özel röportaj ve haber çalışması yapacak olan gazeteciler cumartesi günü şehirden ayrılacak.