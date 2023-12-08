İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor! İşte tüm fiyatlar

İnternet fiyatları için 1 Ocak 2024'te yeni bir zam yapılacağı ortaya çıktı. Peki ADSL, VDSL ve Fiber abonelik ücretleri ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken birçok üründe yılbaşı özel indirim fırsatları gördüğümüz gibi, bazı hizmetlerde enflasyon zamlarının da kapıya dayandığını görüyoruz. Nitekim Türk Telekom internet fiyatlarının da 1 Ocak'ta zamlanacağı ortaya çıktı. İşte 1 Ocak sonrası internet fiyatları…

Türk Telekom, 1 Ocak'ta internet fiyatlarına zam yapacak!

Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok internet sağlayıcı ve operatör, tarife ücretlerine zam yaptı. Türk Telekom da en son ekim ayında bir fiyat güncellemesi yaparak şu anda kullanımda olan tarifeleri duyurdu. Ancak 1 Ocak itibariyle internet fiyatları için bir zam daha yapılacağı ortaya çıktı.

1 Ocak 2024 itibari ile satışa açık tarifeler- Limitsiz paketler (Bireysel-İşyerim)

Servis TürüHız AralığıKotasızEski fiyat (TL)Yeni fiyat (TL) ADSL / FİBERNET / HİPERNET12 Mbps'ye KadarEvet585650ADSL / FİBERNET / HİPERNET16 Mbps'ye KadarEvet590655FİBERNET / HİPERNET24 Mbps'ye KadarEvet610680FİBERNET / HİPERNET35 Mbps'ye KadarEvet620690FİBERNET / HİPERNET50 Mbps'ye KadarEvet630700FİBERNET / HİPERNET75 Mbps'ye KadarEvet645720FİBERNET / HİPERNET100 Mbps'ye KadarEvet700780FİBERNET200 Mbps'ye KadarEvet820900FİBERNET500 Mbps'ye KadarEvet1.0501.200FİBERNET1000 Mbps'ye KadarEvet1.4001.500

Satışa kapalı tarifeler – Akıllı paketler

Servis TürüHız AralığıKotaEski fiyat (TL)Yeni fiyat (TL) ADSL / FİBERNET / HİPERNET12 Mbps'ye Kadar100 GB582647ADSL / FİBERNET / HİPERNET12 Mbps'ye Kadar200 GB583648ADSL / FİBERNET / HİPERNET16 Mbps'ye Kadar100 GB586652ADSL / FİBERNET / HİPERNET16 Mbps'ye Kadar200 GB587653ADSL / FİBERNET / HİPERNET16 Mbps'ye Kadar300 GB588654FİBERNET / HİPERNET24 Mbps'ye Kadar100 GB606677FİBERNET / HİPERNET24 Mbps'ye Kadar200 GB607678FİBERNET / HİPERNET24 Mbps'ye Kadar300 GB608679FİBERNET / HİPERNET35 Mbps'ye Kadar100 GB616687FİBERNET / HİPERNET35 Mbps'ye Kadar200 GB617688FİBERNET / HİPERNET35 Mbps'ye Kadar300 GB618689FİBERNET / HİPERNET50 Mbps'ye Kadar100 GB626697FİBERNET / HİPERNET50 Mbps'ye Kadar200 GB627698FİBERNET / HİPERNET50 Mbps'ye Kadar300 GB628699FİBERNET / HİPERNET75 Mbps'ye Kadar100 GB641717FİBERNET / HİPERNET75 Mbps'ye Kadar200 GB642718FİBERNET / HİPERNET75 Mbps'ye Kadar300 GB643719FİBERNET / HİPERNET100 Mbps'ye Kadar100 GB696777FİBERNET / HİPERNET100 Mbps'ye Kadar200 GB697778FİBERNET / HİPERNET100 Mbps'ye Kadar300 GB698779

İnternet faturanızı daha ucuza nasıl getirirsiniz?

Satışa kapalı tarifeler – ADSL paketler

Servis TürüHız AralığıEski fiyat (TL)Yeni fiyat (TL) 6 Mbps'ye Kadar6 Mbps'ye Kadar5756408 Mbps'ye Kadar LİMİTSİZ8 Mbps'ye Kadar58064520 Mbps'ye Kadar LİMİTSİZ20 Mbps'ye Kadar600670ADSL/FİBERNET/HİPERNET 8 Mbps'ye kadar (100GB Akıllı Paket)8 Mbps'ye Kadar577642ADSL/FİBERNET/HİPERNET 8 Mbps'ye kadar (200GB Akıllı Paket)8 Mbps'ye Kadar578643ADSL 20 Mbps'ye kadar (100GB Akıllı Paket)20 Mbps'ye Kadar597667ADSL 20 Mbps'ye kadar (200GB Akıllı Paket)20 Mbps'ye Kadar598668ADSL 20 Mbps'ye kadar (300GB Akıllı Paket)20 Mbps'ye Kadar599669NETLİMİTSİZ (25 GB AKN )8 Mbps'ye Kadar580645NETLİMİTSİZ (50 GB)8 Mbps'ye Kadar580645NETLİMİTSİZ (75 GB)8 Mbps'ye Kadar580645NETLİMİTSİZ Plus (100 GB)8 Mbps'ye Kadar580645ULTRANET LİMİTSİZ (50 GB)16 Mbps'ye Kadar590655ULTRANET LİMİTSİZ (75 GB)16 Mbps'ye Kadar590655ULTRANET LİMİTSİZ Plus (100 GB)16 Mbps'ye Kadar590655ULTRANET LİMİTSİZ (150 GB)16 Mbps'ye Kadar590655ULTRANET LİMİTSİZ (200 GB)16 Mbps'ye Kadar590655ULTRANET LİMİTSİZ (300 GB)16 Mbps'ye Kadar590655

Diğer ücretler

Hizmet / Ücret1 Ocak 2024 Öncesi Taahhütsüz Fiyatı (?)1 Ocak 2024 Sonrası Taahhütsüz Fiyatı (?) Hat Dondurma270300Hat Kapama Ücreti (Dunning)159179Devir Ücreti169209Nakil Ücreti330360Yalın Erişim Ücreti4752Alo Paket Erişim Ücreti4752Alo100DK1924Alo250DK3439Alo500DK5969Alo1000DK8499AloLimitsiz6979THK Yönlendirme Ücreti910THK-Türk Telekom Bağlantı Ücreti1520ADSL-NDSL Geçiş Ücreti1549NDSL Devre Hazırlama Ücreti1520Aylık Tekli Statik IP99114Yıllık Tekli Statik IP9991,140

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"1 Ocak 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, ?nakil, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."

Geri kalan tüm fiyatları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!