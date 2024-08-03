Instagram neden kapatıldı, ne zaman açılır? İşte herkesin merak ettiği 2 sorunun yanıtı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında, dün itibarıyla Instagram'a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi. Milliyet'in yetkililerden aldığı bilgiye göre BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; "uyuşturucuya yönlendirme", "çocuğa karşı cinsel istismar, "intihara sevk etme", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "yağma ve nitelikli yağma", "soykırım suçu", "devlete karşı savaşa tahrik" gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.

YAPILAN UYARIYI DİKKATE ALMADILAR

Katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal olduğu öğrenilirken, ihlaller ile ilgili önce Instagram'ı da bünyesinde bulunduran ABD'li META şirketinin Türkiye temsilciliği ile irtibata geçildi. Belirtilen içeriklerin kaldırılması istendi. İçeriklerin kaldırılmaması üzerine erişim engeli tedbiri uygulandığı ifade edildi.

ENGELİN HANİYE İLE İLGİSİ YOK

Erişime engelleme kararı sonrası, sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Hamas lideri İsmail Haniye'yle ilgili taziye mesajlarını engelleyen Instagram'ı kınayan açıklaması gündeme getirildi. Ancak kararın bununla ilgili olmadığı, bu nedenle bir engelleme kararı verilemeyeceği vurgulandı.

İÇERİKLER KALKARSA ERİŞİME AÇILACAK

Engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu ifade ediliyor. Sorun yaratan içeriklerin kaldırılması halinde Instagram'a erişimin kısa sürede sağlanacağı kaydediliyor. Aksi halde, BTK'nın tedbir niteliğindeki kararın ardından, Instagram'a erişim engeliyle ilgili mahkeme kararı çıkarılması, erişim engeliyle ilgili sürecin uzaması bekleniyor.

BAKAN URALOĞLU: EKSİKLERİ GİDERDİKLERİ AN...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuya ilişkin açıklamasında "Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerine yer verdi.

E-TİCARET İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi de Instagram'a erişimin engellenmesinin e-ticarete etkisiyle ilgili konuştu. Ekmekçi "Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencer'larla birlikte 1.9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Birebir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar" dedi. Ekmekçi, "Türkiye'de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye'de ciddi bir ekonomi dönüyor" değerlendirmesinde bulundu.