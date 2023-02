Instagram, kimsenin sevmediği özelliği kaldırma kararı aldı

Instagram, 2016 yazında paylaşıldıktan 24 saat sonra silinen Hikayeler'i tüm kullanıcılarına sundu. Sosyal medya platformu, bir süre önce de Hikayeler'i gören takipçiler için ilk önce emojiyle yanıt verme özelliğini getirdi. Ardından da emojilerle tepki verme fonksiyonunu kullanıcılarına sundu. Fakat şimdi ortaya çıkan bilgilere göre bunlardan birisi kalkıyor. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Instagram, Hikayeler 'e emoji ile tepki verme özelliğini kaldırıyor

Sosyal medya platformlarının test ettiği özellikler hakkında paylaşımlar yapan Alessandro Paluzzi, Instagram'ın bir özelliği tamamen kaldıracağını açıkladı. @alex193a adlı kullanıcının Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Instagram, Hikayeler için emoji ile tepki vermi özelliğini kaldırıyor.

#Instagram is considering removing the ability to react to Stories with emojis ?? — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 16, 2023

Bu özellik, geldiğinden beri zaten birçok kullanıcı tarafından beğenilmemişti. Çünkü önceki emoji ile yanıt verme özelliği kullanıldığı durumlarda karşı tarafın direkt olarak Direkt Mesaj kutusuna düşüyordu. Fakat bu kaldırılacak olan emoji tepki özelliği, Direkt Mesaj yerine sadece bildirim olarak gidiyor.

Instagram, Yayın Kanalları özelliğini kullanıma sundu!

Bu durumda da kullanıcılar, direkt olarak etkileşim sağlayamadığı için sadece beğeninin olduğu bir fonksiyonu kullanmak istemiyorlar. Sosyal medya platformu da kullanıcı deneyimi iyileştirmek adına bu özelliği kaldırmayı düşünüyor. Fakat henüz bu konu üzerinde belirli bir çalışma yapmaya başlamadı. Yani henüz bu konu için herhangi bir kesinlik yok.

Sosyal medya platformu ek olarak Mağaza sekmesini de alt menüsünden kaldırdı. Arayüzü basit hale getirmek için yaptığını açıkladı. Şimdilik Ayarlar bölümüne eklediği Mağaza butonunun kalıcı olarak nerede konumlanacağı belli değil. Yani platform üzerinden alışveriş ve satış yapmak hala devam ediyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Instagram'dan kalkması gereken başka bir özellik var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.