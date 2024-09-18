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BBC

Instagram'dan 18 yaş altı kullanıcılar için yeni karar: Büyük kısıtlamalar geliyor

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Instagram, 18 yaş altı kullanıcılarına yönelik yeni kısıtlamalar getireceğini açıkladı. 'Genç hesapları' adı verilen bu uygulama kapsamında, reşit olmayan kullanıcıların platformda erişebileceği içerikler ve diğer kullanıcılarla olan etkileşimleri sınırlandırılacak.

Meta'nın sahibi olduğu Instagram, 17 Eylül itibarıyla ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yeni hesaplar için çeşitli önlemler getirdi. Avrupa Birliği'nde bu düzenlemelerin 2024 sonuna kadar hayata geçmesi planlanırken, Türkiye'deki "genç hesap" kullanıcılarının da ocak ayından itibaren bu uygulamaları kullanmaya başlayacağı açıklandı.

KULLANICILAR SADECE TANIDIKLARLA MESAJLAŞABİLECEK

Yeni kurallar kapsamında, 18 yaş altındaki kullanıcıların hesapları otomatik olarak gizli olacak. Bu sayede, yalnızca kullanıcıların onayladığı takipçiler paylaşılan içeriklere erişebilecek. Ayrıca, 18 yaş altı kullanıcılar yalnızca tanıdıkları kişilerle mesajlaşabilecek. Instagram, 18 yaş altındaki kişilerin Keşfet ve Reels alanlarında karşılaşabileceği içerikleri filtreleyerek, şiddet ya da kozmetik ürün reklamları gibi hassas içeriklerin görünümünü azaltmayı hedefliyor.

22.00 ile 07.00 ARASI UYKU MODUNA GEÇECEK

18 yaş altındaki kullanıcılara, günlük 60 dakikayı aşmaları durumunda uygulamadan çıkmalarını hatırlatacak bildirimler gönderilecek. Ayrıca, bu hesaplar 22.00 ile 07.00 saatleri arasında "uyku moduna" geçecek, gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARININ HESAPLARINI DENETLEYEBİLECEK

Ebeveynler, çocuklarının hesaplarını denetleme imkânına sahip olacak. Çocuklarının ayarlarını yönetebilir veya izin vererek kendilerinin yönetmesine olanak tanıyabilirler. Ayrıca, ebeveynler çocuklarının son bir haftada kiminle mesajlaştığını görebilecek; ancak mesaj içeriklerine erişimleri olmayacak. Yeni teknolojiler sayesinde, yetişkin doğum tarihiyle kaydolmuş olan ergenler tespit edilerek, hesaplarının kısıtlı hesaplara dönüştürüleceği belirtiliyor.

BBC

Sosyal Medya Instagram Instagram Teknoloji Ergenlik Yaşam Genç

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