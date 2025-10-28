İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay tankı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı teslimat töreniyle yeni nesil ALTAY Tankı resmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Yerli imkanlarla geliştirilen tankın ilk test sürüşü, performansı ve çevikliğiyle izleyenleri adeta mest etti.

YERLİ GÜÇ: MKE İMZALI ANA SİLAH SİSTEMİ

Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan ALTAY, 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemiyle dikkat çekiyor. MKE tarafından üretilen sistem, NATO standartlarına uyumlu mühimmatları kullanabiliyor ve 3 bin metreye kadar etkili menzil sunuyor. Dakikada 6 atış yapabilen ana silah sistemi, özel alaşımlı çelikten üretildi.

YARDIMCI SİLAHTA 57'NCİ ALAY RUHU

ALTAY'a entegre edilen 'PMT 76/57T' makineli tüfek, ismini Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'dan aldı. MKE mühendislerinin geliştirdiği sistem, dakikada 950 atış kapasitesiyle yüksek isabet oranı sağlıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki tüfek, tankın yardımcı ateş gücünü oluşturuyor.

ASELSAN TEKNOLOJİSİYLE ÜSTÜN KORUMA VE GÜÇ

BMC ile yürütülen ALTAY Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi kapsamında ASELSAN, 251 tank için gelişmiş görev donanımları sağlıyor. Yüksek ateş gücü, beka kabiliyeti ve koruma teknolojileriyle donatılan ALTAY, modern muharebe şartlarına tam uyumlu olarak geliştirildi. Gerçekleştirilen ilk test sürüşünde sergilediği üstün performans ve manevra kabiliyetiyle dikkat çeken ALTAY Tankı, savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.