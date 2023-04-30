İGDAŞ ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yeni deprem erken uyarı sistemi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İGDAŞ'ın ortak çalışmasıyla geliştirilmekte olan yeni deprem erken uyarı sistemi 'FOTDES', olası depremin yıkıcı dalgaları ile ilgili saniyeler öncesinde uyarı iletecek. Sistem ayrıca doğal gaz akışını kesip ikincil felaketlerin önüne geçecek. Projenin detayları haberimizde.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İGDAŞ'ın ortak çalışmasıyla geliştirilmekte olan yeni deprem erken uyarı sistemi 'FOTDES', ses dalgalarını yapay zeka öğrenmesiyle algılayarak, olası depremin yıkıcı dalgaları ile ilgili saniyeler öncesinde uyarı iletecek. Projenin detayını anlatan İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, "5 bin sensör hassasiyetinde bilgi verecek bu sistemin, üstünlüğü ışık hızıyla çalışması. Örneğin, olası deprem; Eskişehir ya da Bayramiç'te olursa 30 saniye, Yalova'da olursa 6,8 saniye, Adalar'da olursa 3 saniye önceden biz yıkıcı dalganın geleceğini bileceğiz" dedi. Özmen, "Erken uyarı sisteminin en önemli özelliği deprem olduğunda doğal gaz akışını kesip ikincil felaketlerin önüne geçmek" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz ve Doğal Gaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ)'ın ortak çalışmasıyla geliştirilen yeni deprem erken uyarı sistemi; Fiber Optik Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemi (FOTDES), Marmara Denizi tabanındaki fay hattına paralel, 10'ar metrelik arayla ses dalgalarını algılayabilen, 50 kilometrelik fiber optik bir hat üzerinde geliştirildi. Sisteme ilişkin bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, "5 bin sensör hassasiyetinde bilgi verecek bu sistemin üstünlüğü ışık hızıyla çalışması. Örneğin, olası deprem; Eskişehir ya da Bayramiç'te olursa 30 saniye, Yalova'da olursa 6,8 saniye, Adalar'da olursa 3 saniye önceden biz yıkıcı dalganın geleceğini bileceğiz. Sistem şu anda çalışıyor ama sistemin özelliği yapay zeka ile öğrenme ve şu anda hangi sesin depreme ait olup olmadığını öğrenme sürecinde. 2024 yılı sonuna kadar bu öğrenme sürecinin tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

İGDAŞ'A AİT 832 ADET İVME ÖLÇER CİHAZLARI BULUNUYOR

DOĞAL GAZ AKIŞINININ KESİLMESİ AMAÇLANIYOR

YENİ SİSTEM 5 BİN SENSÖR HASSASİYETİNDE VE IŞIK HIZIYLA ÇALIŞIYOR

MESELEYE SADECE DOĞAL GAZ KESİLMESİ OLARAK BAKILMAMALI

2024 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ