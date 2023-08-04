Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları' projesi kapsamında Kastamonu, Bilecik-Bozüyük ve Konya'da helikopterle metalik maden arama çalışmasında 7 bin 500 kilometre veri toplandı. Havadan gerçekleştirilen çalışma ile karadan 150 ayda toplanacak jeofizik veri 4 ay gibi kısa sürede ve daha yüksek çözünürlükte toplandı.

Helikopter ile havadan maden araştırması

MADEN Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları' projesi kapsamında Kastamonu, Bilecik-Bozüyük ve Konya'da helikopterle metalik maden arama çalışmasında 7 bin 500 kilometre veri toplandı. Havadan gerçekleştirilen çalışma ile karadan 150 ayda toplanacak jeofizik veri 4 ay gibi kısa sürede ve daha yüksek çözünürlükte toplandı.

MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 'Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları' projesi kapsamında, yeraltına yönelik haritalar hazırlanıyor. Metalik maden araştırmalarına öncelik verilen çalışmada MTA Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki ruhsat alanlarında yeraltındaki yapıların iletkenlik ve yalıtkanlık durumlarını ortaya koyacak nitelikte veriler toplanıyor. Bu veriler doğrultusunda da yeraltına yönelik 2 ve 3 boyutlu modeller oluşturularak, ruhsat alanlarına ilişkin haritalar hazırlanıyor.Proje kapsamında 2022 yılı son çeyreğinden itibaren havadan helikopter ile araştırma yapıldı. MTA'nın Kastamonu, Bilecik-Bozüyük ve Konya'daki ruhsat alanlarında metalik maden araştırmasına katılan helikopter, 7 bin 500 kilometre veri topladı. Helikopter, alt kısmına takılan 35 metre çapındaki eloktromanyetik loop (halka) alıcı verici sistemi ile operasyonu gerçekleştirdi. 70 metre yükseklikte uçarak maden araştırması yapan helikopter ile havadan gerçekleştirilen bu çalışma ile karadan 150 ayda toplanacak jeofizik veri 4 ay gibi kısa sürede ve daha yüksek çözünürlükte toplandı. Böylece potansiyel içerilebilecek alanlara yönelik yeraltı modelleri daha kısa sürede ve daha yüksek çözünürlükte hazırlanarak çalışmalara katkı sağlandı.