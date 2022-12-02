Hangi Oppo modelleri Android 13'lü ColorOS 13 alacak?

Ülkemizde orta segmentten amiral gemisine kadar bir çok telefon ile kullanıcıların karşısına çıkan Oppo, geçtiğimiz aylarda Android 13 ve yeni işletim sistemi ColorOS 13'ü duyurmuştu. Takvimler Aralık ayını gösterdiğinde ise firma, güncelleme alacak cihazlarını açıkladı. Sizin Oppo telefonunuz da Android 13 ve ColorOS 13 alıyor olabilir!

Karşınızda ColorOS 13 tam sürümü!

Oppo, geçtiğimiz ay içerisinde Twitter üzerinden yeni ColorOS 13'ü yayma palanını duyurdu. Şirket halihazırda yeni işletim sisteminin beta sürümünü yayınlamış, ancak bazı bölgelerde Find X5 ve Find X3 telefonlarda ColorOS 13'ün tam sürümünü görsek de tam sürümü bütün cihazlar için vermemişti.

Şimdi ise Oppo telefon kullanıcılarının beklediği gün geldi. Şirket yeni Android 13 tabanlı ColorOS 13 tam sürümünü kullanıcılar ile buluşturuyor.

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İşte ColorOS 13 tam sürümünü alan Oppo telefonlar!

Oppo, güncelleme yayınlayacağı cihazları zamana göre ayırmış. Örneğin Find X5 stabil sürümü hemen alırken, Reno5 5G modeli 15 Aralık tarihinde güncellenmeye başlayacak.

29 Aralık'tan itibaren:

Oppo A74 5G (Hindistan, Endonezya)

Oppo Find X5 Lite (Fransa)

28 Aralık'tan itibaren:

Oppo F19 Pro+ 5G (Hindistan)

Oppo Reno5 Z (Birleşik Arap Emirlikleri)

Oppo Reno5 Pro 5G (Hindistan, Pakistan)

Oppo Reno6 Z (Tayland)

21 Aralık'tan itibaren: Oppo Find X3 Neo (Fransa)

15 Aralık'tan itibaren: Oppo Reno5 5G (Endonezya)

Oppo Reno5 Pro 5G (Suudi Arabistan)

Oppo Reno6 5G (Hindistan)

Oppo Reno6 Pro 5G (Endonezya, Suudi Arabistan)

Oppo Reno7 5G (Hindistan)

Oppo Find X3 Lite (Fransa)

Şuanda güncellenen telefonlar:

Oppo A76

Oppo A77

Oppo A96

Oppo K10

Oppo K10 5G

Oppo F21 Pro

Oppo F21 Pro 5G

Oppo Reno7 Z 5G

Oppo Reno7

Oppo Reno8

Oppo Reno8 Pro

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Bu modellere ek olarak Find X2, Find X2 Pro, F19 Pro+ 5G gibi bir çok cihaz şimdilik Beta sürümünde kalmaya devam edecek. Oppo, bu modeller özelinde Beta sürümü güncelleştirmeleri yayınlayacak. Ancak bu telefonların ne zaman ColorOS 13 tam sürümü alacağı bilinmiyor.

Siz yeni ColorOS 13 tam sürümü güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin telefonunuz listede var mı? Cevaplarınızı yorumlar kısmında bizler ile paylaşmayı unutmayın!