Haluk Levent kaza geçirdi! İşte ayrıntılar

Kahramanmaraş depreminde kurucusu olduğu Ahbap ile büyük yardımlarda bulunan Haluk Levent, Hatay'dan Pazarcık'a giderken kaza geçirdi. Boynunun zedelendiği öğrenilen Haluk Levent'in durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Haluk Levent trafik kazası geçirdi

Hatay'dan depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirdiği aktarılan Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor. Boynundan yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edilen sanatçı ve yardımsevere ilk müdahalenin yapıldığı ve boyunluk takıldığı öğrenildi. Haluk Levent'in boyun bölgesindeki kaslarda zedelenme olduğu belirtilirken ciddi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Kahramanmaraş/Pazarcık'a giderken trafik kazası geçiren Haluk Levent'in durumu iyi. pic.twitter.com/0NISNWvqGw — Pusholder (@pusholder) February 14, 2023

İçinde bulunduğu aracın yoldan çıktığı ifade edilen Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap ile birlikte depremzedelerin yardımına koşmuştu. Depremzedeler için büyük bağışlar toplayan Ahbap'ın bölgedeki çalışmaları devam ederken, yardımsever sanatçı da bölgedeki noktaları yerinde takip ediyor.

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Kaza sonrasında Haluk Levent'ten de açıklama geldi. Kazda viraja hızlı girdiklerini aktaran sanatçtı, başını tavana vurduğunu ifade etti. 1 saat içerisinde çalışmaya başlayabileceğini aktaran yardımsever sanatçı, boyun bölgesindeki kaslarında zedelenme olduğunu ancak ciddi bir durum olmadığını aktardı.

Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim???? — Haluk Levent (@haluklevent) February 14, 2023

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından bölgeye yardım taşıyan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap, son dönemde topladığı yardımlarla sık sık gündeme geliyordu. Toplanan eşyalar ve parayı bölgeye yardım etmek için kullanan Ahbap için tartışmalar sürerken, Haluk Levent iki farklı kuruluşun Ahbap'ı denetleyeceğini duyurmuştu.

Depremzedelere böyle yardım edebiliriz:

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

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