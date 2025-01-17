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Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı

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Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası Senih Özay, Apple'ın sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla tazminat talebiyle Türkiye'de ilk kez hukuki süreç başlattı. Özay, "Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun" dedi.

Apple'a ABD'den sonra Türkiye'de sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla tazminat talebiyle hukuki süreç başlatıldı.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de açılan toplu davada anlaşmaya gidip, 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı

GUPSE ÖZAY'IN BABASINDAN APPLE'A DAVA

Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası, 52 yıllık avukat Senih Özay da avukatı Murat Fatih Ülkü aracılığıyla 'Türk insanının da hakları, temel hak ve özgürlükleri ile özel hayatın gizliliği' hakkının bulunduğu gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı. Avukatı Murat Fatih Ülkü, 13 Ocak'ta hukuki sürecin ilk adımı olarak konuyu Konak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne taşıdı. Davayı açma nedenini anlatan Senih Özay, "Amerika'da mahkeme, Siri'nin konuşmaları zapt edip, saklayıp reklamlarda kullanabileceği veya satabileceği yönünde inananların açtığı davada tazminat verdi. 95 milyon dolarlık protokol yaptı. 52 yıllık avukatım. Konuşmalarımın alınıp, hukuksuzluk yapılması ihtimali var. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun" diye konuştu.

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı

Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rumeysa Aydın - Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Avukat bey gayet iyi biliyor ki hukuk sisteminde delilden sanığa gidilir. Hani delilin ? Yok.. Elde delil yok ama ABD den bir sanık ithal edip delil arayacak, bulacak ve tazminat alacak. Mantığa bak. Güler misin ağlar mısın..

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