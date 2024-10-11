Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
Güneş'te meydana gelen patlamanın enerjisi Dünya'ya çarparken oluşan jeomanyetik fırtınayla birlikte elektronik cihazlarda, elektrikte, radyo/tvlerde kesilmeler meydana geliyor. Tarihi bir gecenin yaşandığı Türkiye'de özellikle İstanbul, Kastamonu, Çanakkale ve Sakarya'da kuzey ışıkları görüldü.
Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye adeta tarihi gecelerinden birini yaşıyor. Şiddetli patlamanın etkisiyle kuzey ışıkları özellikle Kastamonu İnebolu'da rahatlıkla gözlendi.
İSTANBUL'DA BİLE GÖRÜLDÜ
Güneş'teki patlamanın çok şiddetli olduğunu ifade eden uzmanlar bu şiddetli patlamanın etkisinin İstanbul'da bile kuzey ışıklarının görülmesini sağladı.
BÜYÜLEYİCİ FOTOĞRAFLAR ÇIKTI
Kuzey ışıklarının görüldüğü diğer 2 şehrimiz ise Çanakkale ve Kastamonu oldu. Cep telefonuyla bulunduğu bölgelerdeki son durumu görüntüleyen çok sayıda kullanıcı büyüleyici fotoğraflar paylaştı.