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Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü

Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
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Güneş'te meydana gelen patlamanın enerjisi Dünya'ya çarparken oluşan jeomanyetik fırtınayla birlikte elektronik cihazlarda, elektrikte, radyo/tvlerde kesilmeler meydana geliyor. Tarihi bir gecenin yaşandığı Türkiye'de özellikle İstanbul, Kastamonu, Çanakkale ve Sakarya'da kuzey ışıkları görüldü.

Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye adeta tarihi gecelerinden birini yaşıyor. Şiddetli patlamanın etkisiyle kuzey ışıkları özellikle Kastamonu İnebolu'da rahatlıkla gözlendi.

İSTANBUL'DA BİLE GÖRÜLDÜ

Güneş'teki patlamanın çok şiddetli olduğunu ifade eden uzmanlar bu şiddetli patlamanın etkisinin İstanbul'da bile kuzey ışıklarının görülmesini sağladı.

Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü

BÜYÜLEYİCİ FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Kuzey ışıklarının görüldüğü diğer 2 şehrimiz ise Çanakkale ve Kastamonu oldu. Cep telefonuyla bulunduğu bölgelerdeki son durumu görüntüleyen çok sayıda kullanıcı büyüleyici fotoğraflar paylaştı.

Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Teknoloji Çanakkale Kastamonu İstanbul Sakarya Türkiye Yaşam Radyo Dünya Güneş

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