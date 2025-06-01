Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir

Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
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Güneş'te meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki dev patlamanın ardından oluşan G4 seviyesindeki jeomanyetik fırtınanın 1-2 Haziran tarihlerinde Dünya'yı etkilemesi bekleniyor. Fırtına; elektrik kesintileri, iletişim aksamaları ve İstanbul dahil Türkiye'de kuzey ışıklarının görünmesine yol açabilir.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te dün akşam saatlerinde 8,2 büyüklüğünde dev bir koronal kütle atımı (CME) yaşandığını duyurdu. Bu devasa patlamanın ardından oluşan jeomanyetik fırtınanın G4 kategorisinde olduğu ve saniyede yaklaşık 1000 kilometre hızla Dünya'ya yaklaştığı bildirildi.

Uzmanlara göre, söz konusu fırtınanın etkilerinin pazar gecesi ya da en geç pazartesi sabahı Dünya atmosferinde hissedilmeye başlanması bekleniyor.

KUZEY IŞIKLARI İSTANBUL'DA GÖRÜLEBİLİR

Bu iddialar, patlamanın Dünya üzerinde jeomanyetik etkilere yol açabileceğini öne sürüldü. G4 seviyesindeki güçlü jeomanyetik fırtına sırasında normalde kutup bölgelerine özgü olan aurora (kuzey ışıkları) daha düşük enlemlerde de görülebiliyor.

Hava Forum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8,2'lik koronal patlamanın sonucunda İstanbul'da bile kuzey ışıklarının görülebileceğini söyledi. Patlamanın etkilerinin bilim insanları tarafından yakından takip edildiğinin bildirildiği açıklamada, "G4 seviyesindeki patlama İstanbul'da bile kırmızı/mor renk tonlarını görmemize neden olabilir" ifadesine yer verildi.

Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir

TELEVİZYON, İNTERNET, ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR

Tahminler, CME'nin 1 Haziran'da geç saatlerde Dünya'ya ulaşacağını ve ilk jeomanyetik fırtına koşullarının G3 - Güçlü seviyelere ulaşması ve 2 Haziran'da G4 - Şiddetli fırtına olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Patlamanın potansiyel etkileri arasında ani voltaj değişimleri, yüksek gerilim hatlarında voltaj dalgalanmaları, GPS ve navigasyon cihazlarında sinyal kaybı, uydu iletişim sistemlerinde kesinti, yüksek frekanslı telsiz/radyo yayınlarında kopmalar yaşanabilir.

Öte yandan, NASA'nın Solar Dynamics Observatory (SDO) veya diğer birimleri tarafından bu olay için henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Teknoloji
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