Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, 2025'te 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜBİTAK destekleriyle kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2025 yılında 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre GUHEM, interaktif deney düzenekleri, profesyonel simülatörler, bilim iletişimcileri eşliğinde atölyeler, bilim gösterileri, söyleşiler, bilim kafe etkinlikleri ve aile katılımlı organizasyonlarla bir yılı geride bıraktı.

Okul öncesinden liseye kadar öğrenciler, havacılık, uzay teknolojileri ve astronomi başlıklarında uygulamalı eğitimlere katıldı.

Azerbaycan, Rusya, Hollanda ve Nijerya gibi ülkelerle yürütülen projeler kapsamında uluslararası öğrenciler de GUHEM'in eğitim programlarında bulundu.

Bursa'daki meslek liseleri, fen liseleri ve köy okullarına yönelik projeler kapsamında 80'den fazla okulda 500'ün üzerinde eğitim gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından astronomlar eşliğinde teleskoplarla güneş ve gece gözlemleri yapıldı.

GUHEM Öğretmen Ağı, farklı branşlardan öğretmenleri aynı gökyüzü altında buluşturdu. 2025 yılında 174 çevrim içi ve yüz yüze eğitimle öğretmenlerin uzay ve astronomi alanındaki bilgi ve deneyimleri desteklendi. Ayrıca, öğretmen eğitim programlarıyla ortaokul müfredatına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlendi

Dünya Uzay Haftası'nın Türkiye Ulusal Koordinatörü olan GUHEM öncülüğünde, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş katılımla ülke genelinde 5 binden fazla etkinlik hayata geçirildi.

TEKNOFEST, Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Bilimfest, Türkiye İnovasyon Haftası ve Türkiye E-Ticaret Haftası gibi birçok organizasyonda kurulan uzay ve havacılık temalı deneyim alanlarıyla GUHEM, bilimi toplumun her kesimine taşıdı. "Tam ay tutulması" ve "en uzun gece" gibi özel günlerde ise ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak gözlem ve etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever ve Gökhan Erdem, yıl boyunca GUHEM'de öğrenciler ve ailelerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

"Perseid Meteor Yağmuru", "Nocturne: Gece Gece", "İnteraktif Bilim Tiyatrosu", sinema geceleri gibi etkinlikler, GUHEM'in markalaşan organizasyonları arasında yer aldı.

Engelsiz mimari düzenlemeler, görsel ve işitsel destek sistemleri ile kapsayıcı rehberlik hizmetleri sayesinde GUHEM, "erişilebilir merkez" ünvanı aldı.

"Her yaştan katılımcının merakla takip ettiği merkez oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM'in Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine hizmet eden stratejik bir vizyon projesi olduğunu kaydetti.

GUHEM'i hayata geçirirken ortaya koydukları temel vizyonun çocukları ve gençleri hızla değişen dünyanın ve geleceğin mesleklerine hazırlamak olduğunu anlatan Burkay, şunları belirtti:

"Uzay ve havacılık gibi yüksek katma değerli alanlarda erken yaşta farkındalık oluşturmak, merak duygusunu kalıcı öğrenme kültürüne dönüştürmek ve nitelikli insan kaynağının temellerini atmak, GUHEM'in en önemli misyonu. GUHEM, 2025 yılında her yaştan katılımcının merakla takip ettiği bir merkez oldu. 1 milyona yakın ziyaretçiyi GUHEM'de ağırlamamız, bu vizyonun toplumun her kesiminde güçlü karşılık bulduğunu ortaya koyuyor."

Burkay, Bursa'nın dönüşüm sürecinde bilimin ve teknolojinin merkezi bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, kentin üretim gücünü bilgi, teknoloji ve inovasyonla bütünleştiren bir şehir vizyonuyla yoluna devam ettiğini bildirdi.