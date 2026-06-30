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Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında

Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında
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Manisa'da 16 yaşındaki Onur Yılmaz, sokakta tartıştığı 13 yaşındaki arkadaşı C.T. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin ölümünün ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kavga ettiği arkadaşı C.T. (13) tarafından bıçaklanan Onur Yılmaz (16), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan C.T., aranıyor.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre; C.T. (13) ile arkadaşı Onur Yılmaz (16) arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., yanındaki bıçakla Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz yere yığılırken, C.T. ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Onur Yılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, C.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Abi Abi:

italyadan ithal bu hukuk ve adalet sistemi bize göre değil

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