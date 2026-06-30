Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu tahliye oldu. Yaklaşık 4 ay cezaevinde kalan Barankoğlu, tahliyesinin ardından hesabındaki yaklaşık 400 paylaşımı sildiğini, müstehcenlik suçu oluşturabilecek tüm içerikleri kaldırdığını ve bundan sonra bu tür paylaşımlar yapmayacağını duyurdu.
- Simge Barankoğlu, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında şubat ayında tutuklandı ve 1 Haziran'da tahliye edildi.
- Barankoğlu, 490 gönderisinden yaklaşık 400'ünü ve abonelik bölümündeki paylaşımlarını sildi.
- Barankoğlu, müstehcenlik suçu oluşturabilecek içerikleri kaldırdığını ve bundan sonra bu tür gönderiler paylaşmayacağını açıkladı.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında şubat ayında tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 1 Haziran'da tahliye edildiğini duyurdu.
Barankoğlu, yaklaşık 4 ay Bakırköy Kadın Cezaevi'nde kaldığını belirtti.
YÜZLERCE PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabında kapsamlı bir düzenlemeye giden Barankoğlu, 490 gönderisinden yaklaşık 400'ünü sildiğini açıkladı.
Fenomen isim, müstehcenlik suçu oluşturabilecek tüm paylaşımlarını hesabından kaldırdığını ifade etti.
"ARTIK BU TÜR GÖNDERİLER OLMAYACAK"
Takipçilerine seslenen Barankoğlu, bundan sonraki süreçte benzer içerikler paylaşmayacağını belirterek, "490 gönderimden 400'ünü sildim. Müstehcenlik suçumu doğurabilecek bütün gönderilerimi kaldırdım. Bundan sonra bu tür gönderilerim de olmayacak. Şimdilik normal fotoğraf atmak için kullanırım. Onun haricinde ne yapacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
ABONELİK BÖLÜMÜNDEKİ PAYLAŞIMLARI DA KALDIRDI
Barankoğlu ayrıca abonelik bölümündeki paylaşımlarını da kaldırdığını ve hesabını farklı bir içerik anlayışıyla kullanmayı planladığını söyledi.