Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında şubat ayında tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 1 Haziran'da tahliye edildiğini duyurdu.

Barankoğlu, yaklaşık 4 ay Bakırköy Kadın Cezaevi'nde kaldığını belirtti.

YÜZLERCE PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabında kapsamlı bir düzenlemeye giden Barankoğlu, 490 gönderisinden yaklaşık 400'ünü sildiğini açıkladı.

Fenomen isim, müstehcenlik suçu oluşturabilecek tüm paylaşımlarını hesabından kaldırdığını ifade etti.

"ARTIK BU TÜR GÖNDERİLER OLMAYACAK"

Takipçilerine seslenen Barankoğlu, bundan sonraki süreçte benzer içerikler paylaşmayacağını belirterek, "490 gönderimden 400'ünü sildim. Müstehcenlik suçumu doğurabilecek bütün gönderilerimi kaldırdım. Bundan sonra bu tür gönderilerim de olmayacak. Şimdilik normal fotoğraf atmak için kullanırım. Onun haricinde ne yapacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

ABONELİK BÖLÜMÜNDEKİ PAYLAŞIMLARI DA KALDIRDI

Barankoğlu ayrıca abonelik bölümündeki paylaşımlarını da kaldırdığını ve hesabını farklı bir içerik anlayışıyla kullanmayı planladığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com