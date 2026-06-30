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20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu

20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu Haber Videosunu İzle
20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu
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Peş peşe yaptığı doğumların ardından 20 kilo veren Bergüzar Korel, fit görüntüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Mavi mayosuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, hem yeni görünümüyle hem de paylaşımına düştüğü esprili notla ilgi odağı oldu.

  • Bergüzar Korel doğumlarının ardından 20 kilo verdi.
  • Korel zayıflama iğnesi iddialarını yalanladı.
  • Korel mavi mayosuyla fit görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, peş peşe yaptığı doğumların ardından verdiği 20 kiloyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zayıflama sürecinde sıkı bir beslenme ve spor programı uygulayan oyuncu, hakkında çıkan zayıflama iğnesi iddialarını daha önce yalanlamıştı.

2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile evlenen Korel, 2010 yılında Ali, 2020 yılında Han ve 2021 yılında ise Leyla'yı dünyaya getirmişti.

MAYOLU POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bergüzar Korel, son paylaşımında mavi mayosuyla objektif karşısına geçti. Fit görünümüyle dikkat çeken oyuncunun kareleri kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

PAYLAŞIMINA DÜŞTÜĞÜ NOT GÜLÜMSETTİ

Poz verirken yaşadığı eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan Korel, makyözüne gönderme yaptığı notuyla da beğeni topladı:

"Hido: Bergüzar Hanımcığım düzgün durur musunuz, ışık çok güzel, Bergüzar Hanımcığım biraz cool olalım, Bergüzar Hanımcığım o benim sevdiğim bakışı yapar mısınız, Bergüzar hanımcığım durur musunuz, Bergüzar hanımcığım"

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri fit görüntüsüne övgü dolu yorumlarda bulundu.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
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