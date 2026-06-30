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İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı Haber Videosunu İzle
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
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NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliği'ne ait olduğu öne sürülen belgeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı "Toplumsal güvenliği ve huzuru hedef alan bu tür dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve çeşitli haberleşme gruplarında dolaşıma sokulan, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği'ne ait olduğu iddia edilen belgelere ilişkin açıklama yaptı. DMM, söz konusu paylaşımlar ve belgelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"SAHTE İÇERİKLERDEN OLUŞUYOR"

Yapılan açıklamada, dolaşıma sokulan belgelerin tamamen asılsız olduğu belirtilerek, "Söz konusu paylaşımlar ve belgeler tamamen asılsız olup, resmi format ve nitelikten uzak sahte içeriklerden oluşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA UYARI

DMM, toplumsal güvenliği ve huzuru hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan asılsız iddialara ve sahte belgelere itibar edilmemesi, doğruluğu resmi kaynaklara dayanmayan paylaşımlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünür:

Sze asla guvenmıyorum

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Haber YorumlarıAhmet null:

İtrail boş durmuyor masonlar aktif

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