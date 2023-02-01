Güçler birleşti: HAVELSAN Kapgan İKA, Canik ile atış testinde! (Video)

Yerli savunma sanayii şirketleri tarafından geliştirilen insansız hava, deniz ve kara araçları, sınıflarında öncü haline geldi. Onlarca ülkenin satın almak için sıraya girdiği İHA-SİHA ve diğer hava araçlarının ardından NATO tarihinde ilk kez kullanılan özel SİDA'ların ve İKA olarak adlandırılan silahlı insansız kara araçlarının geldiğini görüyoruz. Son olarak HAVELSAN tarafından geliştirilen Kapgan, ilk atış testini tamamladı. İşte Kapgan İKA özellikleri…

Kapgan İKA özellikleri ve atış testi

Kapkan İKA, dışarıdan bakıldığında küçük bir zırhlı araç gibi dursa da aslında özellikleri itibariyle biraz daha fonksiyonel ve stratejik bir kara aracı. Elektrikli motor kullandığı için son derece sessiz. Bu sayede fark edilmeden rahatça hareket edebiliyor.

Ayrıca açık alan ve sınır hattındaki olası kullanım senaryolarında hem kara hem de hava hedeflerine karşı etkili olsa da aslında boyutunun da getirdiği avantaj ile yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde kullanımı ile fark yaratacak. Örneğin 2016'daki Sur çatışmaları ve 2018'deki Zeytin Dalı harekatı benzeri operasyonlar için oldukça uygun bir yapısı bulunuyor.

Yerli SİDA'lar, sürü görevlerine başladı!

Ağır sınıfta yer alan Kapgan daha önce gördüğümüz Barkan, Kaplan, Hançer ve Aslan'dan farklı olarak paletli değil tekerlekli bir yapıya sahip. Bu yapısıyla tanklardan ziyade FNSS'nin zırhlı araçlarının küçültülmüş versiyonu gibi duruyor.

Tabii tekerleklerin bir avantajı olarak boyutuna ve faydalı yük kapasitesine rağmen şehir içi tempolu yürüyen askerlere rahatça yetişebiliyor. Aynı zamanda yarım metrelik engelleri ve 1 metreden derin hendekleri rahatça aşabiliyor.

-HAVELSAN Kapgan İKA, Unirobotics silah kulesi ve Samsun Yurt Savunma Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği ile atış testi gerçekleştirdi. -Meskun mahal operasyonları/savaşlarında kolluk kuvvetine güç katacak. Video Kaynağı: AA pic.twitter.com/XQ8iAqiig7 — M. Can AKA (@mcaka_17) February 1, 2023

Tanıtılmasının üstünden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Unirobotics'in silah kulesi ve Samsun Yurt Savunma'nın Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği entegre edilmiş şekilde silahlı atış testlerinden başarılı sonuç aldı. Görüntüleri aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan özellikleri:

Uzunluk: 3.2 m

Dik eğim: Yüzde 60

Yan eğim: Yüzde 40

Hendek geçişi: 1.2 m

Engel tırmanma: 50 cm

Tahrik sistemi: Elektrikli motor

En yüksek hız: 25 km/saat

Ağırlık: 1400 kg

Faydalı yük kapasitesi: 600 kg

Operasyon süresi: 6 saat

Görüş menzili: 5 km

Çevre gözetleme sistemi: Yükseltilebilir gece/gündüz

Silah sistemi: 30 mm x 113 mm makineli- Canik

Silah menzili: 2 km

Çevre koşulları: -20 derece, +52 derece

Hedef tipi: Kara ve hava

Otonomi özellikleri:

Otonom devriye

GPS bağımsız görev

Lider takibi

Engelden kaçınma

Dinamik güzergah planlama

Link kaybında eve dönüş

Sürülebilir yol tespiti

İKA konvoyu

Kablolu-kablosuz haberleşme

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