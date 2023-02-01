Güçler birleşti: HAVELSAN Kapgan İKA, Canik ile atış testinde! (Video)
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HAVELSAN Kapgan İKA, yerli silah testlerini başarıyla tamamladı. Peki nerede kullanılacak? İşte Kapgan İKA özellikleri...
Yerli savunma sanayii şirketleri tarafından geliştirilen insansız hava, deniz ve kara araçları, sınıflarında öncü haline geldi. Onlarca ülkenin satın almak için sıraya girdiği İHA-SİHA ve diğer hava araçlarının ardından NATO tarihinde ilk kez kullanılan özel SİDA'ların ve İKA olarak adlandırılan silahlı insansız kara araçlarının geldiğini görüyoruz. Son olarak HAVELSAN tarafından geliştirilen Kapgan, ilk atış testini tamamladı. İşte Kapgan İKA özellikleri…
Kapgan İKA özellikleri ve atış testi
Kapkan İKA, dışarıdan bakıldığında küçük bir zırhlı araç gibi dursa da aslında özellikleri itibariyle biraz daha fonksiyonel ve stratejik bir kara aracı. Elektrikli motor kullandığı için son derece sessiz. Bu sayede fark edilmeden rahatça hareket edebiliyor.
Ayrıca açık alan ve sınır hattındaki olası kullanım senaryolarında hem kara hem de hava hedeflerine karşı etkili olsa da aslında boyutunun da getirdiği avantaj ile yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde kullanımı ile fark yaratacak. Örneğin 2016'daki Sur çatışmaları ve 2018'deki Zeytin Dalı harekatı benzeri operasyonlar için oldukça uygun bir yapısı bulunuyor.
Yerli SİDA'lar, sürü görevlerine başladı!
Ağır sınıfta yer alan Kapgan daha önce gördüğümüz Barkan, Kaplan, Hançer ve Aslan'dan farklı olarak paletli değil tekerlekli bir yapıya sahip. Bu yapısıyla tanklardan ziyade FNSS'nin zırhlı araçlarının küçültülmüş versiyonu gibi duruyor.
Tabii tekerleklerin bir avantajı olarak boyutuna ve faydalı yük kapasitesine rağmen şehir içi tempolu yürüyen askerlere rahatça yetişebiliyor. Aynı zamanda yarım metrelik engelleri ve 1 metreden derin hendekleri rahatça aşabiliyor.
Tanıtılmasının üstünden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Unirobotics'in silah kulesi ve Samsun Yurt Savunma'nın Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği entegre edilmiş şekilde silahlı atış testlerinden başarılı sonuç aldı. Görüntüleri aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.
Ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan özellikleri:
Uzunluk: 3.2 m
Dik eğim: Yüzde 60
Yan eğim: Yüzde 40
Hendek geçişi: 1.2 m
Engel tırmanma: 50 cm
Tahrik sistemi: Elektrikli motor
En yüksek hız: 25 km/saat
Ağırlık: 1400 kg
Faydalı yük kapasitesi: 600 kg
Operasyon süresi: 6 saat
Görüş menzili: 5 km
Çevre gözetleme sistemi: Yükseltilebilir gece/gündüz
Silah sistemi: 30 mm x 113 mm makineli- Canik
Silah menzili: 2 km
Çevre koşulları: -20 derece, +52 derece
Hedef tipi: Kara ve hava
Otonomi özellikleri:
Otonom devriye
GPS bağımsız görev
Lider takibi
Engelden kaçınma
Dinamik güzergah planlama
Link kaybında eve dönüş
Sürülebilir yol tespiti
İKA konvoyu
Kablolu-kablosuz haberleşme
Siz Kapgan İKA ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!