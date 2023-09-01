Guatemala Büyükelçisi: Türkiye'nin teknolojisinden faydalanmak istiyoruz

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Türkiye'nin teknoloji alanında gelişim gösterdiğini ve ülkesinin Türkiye'nin teknolojisinden faydalanmak istediğini söyledi. Büyükelçi, TEKNOFEST gibi etkinliklerin Türkiye'nin teknolojik gelişmelerini göstermek açısından önemli olduğunu belirtti.

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Türkiye'nin teknoloji alanında son yıllarda gelişim gösterdiğini, ülkesinin Türkiye'nin teknolojisinden faydalanmak istediğini söyledi.

Büyükelçi Estrada Barrios, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada bulunmaktan dolayı "çok mutlu" olduğunu belirtti.

TEKNOFEST gibi etkinliklerin Türkiye'nin son yıllarda "teknoloji" alanında geldiği noktayı göstermek açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Estrada Barrios, "Fırsatı olan herkesi teknolojik araçları, silahları görmesi için TEKNOFEST'e davet ediyorum." dedi.

Türkiye ile Guatemala arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da "derinleştirilebileceğini" vurgulayan Estrada Barrios, Guatemala'nın Türkiye'nin teknolojik gelişmelerinden faydalanmak istediğinin altını çizdi.

Estrada Barrios, iki ülke arasında "bilim ve teknoloji" alanında yeni bir anlaşma imzalamak için görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi.

Anadolu Ajansının (AA), 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, 3 Eylül'de sona erecek.