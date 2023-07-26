Google Play Store yenilendi: İşte yeni hali!

Google, büyük ekranlı cihazlar için yeni bir karar aldı. Google Play Store uygulaması bu cihazlar için yenileniyor. İşte detaylar...

Katlanabilir telefonlar, Android tabletler ve Chromebook'lar gibi büyük ekranlı cihazlar için Play Store yenileniyor. Şirket bu değişikliklerin konusunu ilk kez geçen yıl Google I/O'da açtı. Şimdi ise kullanıcıların büyük ekranlar için optimize edilmiş uygulamaları daha rahat bulmasını sağlayacak ve büyük ekranlarda Play Store'un çalışmasını iyileştirecek dört büyük güncellemenin peşinde.

Google Play Store yenileniyor

Google'ın yeni planları arasında yüksek kaliteli ve "doğru" tanıtım videoları içeren oyunları öne çıkarmak var. Kullanıcılar, bir oyunun listeleme sayfasının üst kısmında video banner'ları görecek ve bu da, uygulamayı indirmeden önce oyun hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayacak.

Google ayrıca uygulamaları ve oyunların ayrıntı sayfalarını çok sütunlu bir düzende düzenleyerek içeriği uygulama listeleme sayfasında daha yukarılara taşıyacak. Katlanabilir cihazlarda ve tabletlerde bazı uygulamalar ön plana çıkarılacak. Cihazlar arasında iyi bir şekilde yeniden boyutlandırılan, ve hem dikey hem de yatay yönlendirmeleri destekleyen uygulamalar daha fazla öne çıkartılacak.

Editörlerin Seçimi ve diğer derlenmiş koleksiyonlar ve makaleler de gelecekte bu kriterleri dikkate alacak. Bu, Google'ın geliştiricileri uygulamalarını büyük ekranlı cihazlar için daha uygun hale getirmeye zorlama yöntemi olarak görülebilir. Ancak değişiklikler sadece bunlarla sınırlı değil. Google, Play Store uygulamasında gezinme deneyimini artırmak için de bir dizi yenilik peşinde.

Google, Play Store uygulamasına çok yararlı bir özellik getirmenin peşinde!

Artık tabletlerinizde, Chromebook'larınızda ve katlanabilir cihazlarınızda sol tarafta bir gezinme çubuğu göreceksiniz. Bu, özellikle büyük ekranlı bir cihazı yatay modda tutarken, menü öğelerini daha erişilebilir hale getiriyor. Bununla da sınırlı kalmayan Google, arama yaparken uygulamaları daha iyi karşılaştırmak için bir de bölünmüş ekran deneyimi sunuyor.

Kullanıcılar, arama sonuçları ve uygulama ayrıntıları sayfalarını yan yana görecek. Bu, yeni uygulamalar ararken ileri geri geçiş yapmalarını engelleyerek kolaylık sunacak. Bu değişikliklerin önümüzdeki hafta uygulamaya koyulması bekleniyor.

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