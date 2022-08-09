Google'ın kullanıcılara verdiği söz pahalıya patladı!

Birbirinden farklı çalışma alanına sahip olan Google, kullanıcılarına bu alanlar sayesinde pek çok avantaj sağlıyor. Ancak şirket şimdi yeni bir davayla karşı karşıya. Google, Workspace bulut üretkenlik yazılımını erken benimseyenlere verdiği 'ömür boyu ücretsiz erişim' sözünü tutmaması iddiasıyla dava ediliyor. İşte detaylar!

Google'ın ana şirketi Alphabet'e 5 milyordan fazla dava açılıyor

Daha öncesinde Google Apps ve G Suite olarak bilinen Google Workspace, Takvim, Gmail, Drive ve Google Dokümanlar gibi pek çok hizmet sunuyor. Bu programlardan bazıları herkes için ücretsiz şekilde yer alıyor. Ancak özel e-posta adresleri ve paylaşılan Drive depolama alanı gibi kurumsal özellikler ek ücrete tabi.

Stratford Company LLC, yazılımı ilk başlarda benimseyenler adına Google ile karşı karşıya geliyor. Şirket, Workspace'i erken benimseyenleri, ömür boyu ücretsiz erişim karşılığında hizmetlerini ilk test aşamalarında kullanmaya çekmek için Google'ın ana şirketi Alphabet'e 5 milyon dolardan fazla dava açıyor.

Çin, Google'ın kuantum bilgisayarını yerle bir etti!

2012 yılında Google, yazılımı kullanmak için yeni müşterilerden ayda 12 dolar ücret almaya başladı. Ancak bu yılın başlarında şirket, ücretsiz erişim sözü verdiği eski kullanıcılarını da ücretlendirecekleri konusunda bilgilendirdi.

Stratford Company, San Jose federal mahkemesine bir şikayet sundu. Şikayette, "Google'ın 'kötü olma' inancını terk etmesi bu davada iyi bir şekilde örneklendirilmiştir." dedi. Ayrıca şu sözleri ekledi: "Yaklaşık iki trilyon dolar değerindeki bir holdingin daha iyi bir parçası olan Google, zaten fazlasıyla büyük olan karlarını doldurmak için Google'ın karlı bir ürün geliştirmesine yardımcı olan sadık müşterilere verdiği sözü bozuyor."

Şirket, temsil ettiği kullanıcılar için toplu dava statüsü arıyor. Zararlar ise mahkemede belli olacak ancak, toplam 5 milyon dolardan fazla olacağı düşünülüyor. Google ise konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!