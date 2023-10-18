Google, Haritalar ve Asistan için yeni güncellemeleri kullanıma sundu

Google, Pixel özelliklerinin yanı sıra Haritalar, Arama ve Asistan için bir dizi erişilebilirlik güncellemesi ve kamera tabanlı özelliklerini kullanıma sundu. Tekerlekli sandalye erişilebilirliği, bagaj ve bebek arabasıyla seyahat edenlere fayda sağlayacak. Ayrıca işletmelerin engelli sahipleri belirtmesi durumunda bu bilgi Haritalar ve Arama listelerinde görünecek. Google ayrıca özelleştirilebilir Asistan Rutinleri ve Chrome adres çubuğundaki yazım hatalarını tespit eden bir özellik de ekledi.

Google, daha yenice piyasaya sürdüğü Pixel 8 serisi akıllı telefonlarıyla çokça anılırken bile güncelleme haberleriyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda işleri kızıştıran şirket, art arda gelen Haritalar güncellemeleri, Google Asistan uygulamasına gelen yapay zeka Bard desteği gibi büyük güncellemelerin ardından yine de durmak bilmiyor.

Google güncellemeleri uygulamalarla sınırlı değil

Google, Haritalar, Arama ve Asistan için kullanıma sunduğu bir dizi erişilebilirlik güncellemesinin yanı sıra bazı kamera tabanlı Pixel özelliklerinin de kullanıma sunulduğunu açıkladı. Bu seferki ana odak alanlarından biri tekerlekli sandalye erişilebilirliği oldu. iOS ve Android'de yavaş yavaş kullanıma sunulan yeni bir seçenek, Haritalar kullanıcılarının merdivensiz yürüyüş rotaları istemesine olanak tanıyacak.

Google'ın bagaj ve bebek arabasıyla seyahat edenlere de fayda sağlayacağını söylediği bu özellik, şirket bölge için yeterli veriye sahip olduğu sürece dünya çapında kullanıma sunulacak. Google, toplu taşıma tercihlerinizde tekerlekli sandalye erişimine uygun seçeneği etkinleştirdiyseniz bunun otomatik olarak yürüyüş rotalarına da uygulanacağını belirtiyor.

Eğer böyle bir seçeneği etkinleştirmediyseniz de merak etmeyin. Yürüyüş rotası talep ettiğinizde ekranın üst kısmındaki üç noktaya dokunup "tekerlekli sandalyeye uygun" seçeneğini etkinleştirerek merdivensiz yol tarifine bu yöntemle de ulaşabilirsiniz.

Sonunda: Google, iOS'a 4 yıldır verdiği özelliği Android'e getirdi!

Ayrıca bir işletme kendisini "sahibi engelli" olarak tanımlamayı seçerse, bu durum Haritalar ve Arama listelerinde artık belirecek. Bunların yanında Haritalar'da lens özelliği de kullanıma sunulacak. Özellikle görme engelli ve az gören kişilere çok faydalı olacak bu özellikle çevrenizdeki yerlerle ilgili, bir yerin adı, kategorisi ve ne kadar uzakta olduğu gibi yararlı bilgiler içeren işitsel geri bildirim alacaksınız.

Bunlarla birlikte şirket, daha özelleştirilebilir Asistan Rutinleri sunacak. Ana ekranınıza kısayol olarak bir rutin ekleyebileceksiniz ve boyutunu belirleyip kendi görsellerinizile özelleştirebileceksiniz. Bununla da kalmayan Google, disleksisi olan insanlara, yeni dil öğrenen insanlara yardımcı olmak amacıyla Chrome adres çubuğundaki yazım hatalarını tespit eden bir özellik daha ekliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.