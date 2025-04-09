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Google Haritalar'ı takip eden sürücü, köprüden otoyola uçtu

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Endonezya'da, Google Haritalar'ı kullanarak yol tarifi alırken tamamlanmamış bir köprüden düşen Rudie Heru Komandono ve yolcusu, kazayı hafif yaralarla atlattı. Navigasyon uygulamasının belirttiği yeni ve tamamlanmamış yol üzerinden giden Rudie, beton bariyerlerdeki bir boşluğa girdi ve 12 metre aşağıya düştü. Kazanın ardından yetkililer, boşluğu kapattıklarını ve uyarı işaretleri yerleştirdiklerini belirtti.

Endonezya'da 61 yaşındaki Rudie Heru Komandono, Google Haritalar'ı takip ederken korkunç bir kaza yaşadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün tamamlanmamış bir köprüden 12 metre aşağıya düştüğü anlar kaydedildi.

Olay 9 Nisan'da gerçekleşti. Rudie, BMW 3 Serisi otomobiliyle bir arkadaşının adresine giderken, akıllı telefonundaki navigasyon uygulamasını kullanıyordu. Google Haritalar sürücüye yeni ve tamamlanmamış bir yol üzerinden rota gösterdi. Araç ekranındaki yönlendirmelerin karışık olması nedeniyle şaşıran Rudie, beton bariyerlerdeki bir boşluktan geçerek kısıtlı alana girdi.

Görüntülerde, lüks aracın tamamlanmamış köprüden düşerek tamponundan yere çarptığı ve neredeyse karşıdan gelen araçlara doğru takla atacağı görülüyor. Kazada Rudie ve 47 yaşındaki yolcusu Endang Sri Wahyuni mucizevi şekilde ciddi yaralanma olmadan kurtuldu.

Kazanın ardından konuşan Rudie, "Yol aniden karardı ve başka araçlar yoktu. Sonra araba düşmeye başladığında sorun olduğunu anladım. Bu benim hatam değildi, telefonumdaki GPS'i takip etmeye çalışıyordum ama kafa karıştırıcıydı" dedi.

Gresik Polis Trafik Birimi yetkilisi Müfettiş Aswoko ise sürücünün navigasyon uygulamasına çok odaklandığını ve JI Tol Manyar - Mojokerto yolundaki tamamlanmamış köprüye erişimi engelleyen bariyeri fark etmediğini belirtti.

Yetkililer kazanın ardından arabanın geçtiği boşluğu kapattıklarını ve uyarı işaretleri yerleştirdiklerini açıkladı. Ayrıca köprünün neden tamamen kapatılmadığını öğrenmek için inşaat şirketiyle görüşüleceğini bildirdiler.

Benzer kazalar son dönemde dünyanın farklı yerlerinde de yaşandı. Seul'de bir motosikletçi aniden açılan çukura düşerek hayatını kaybederken, Brezilya'da devrilen bir tanker çok sayıda aracın yanmasına neden oldu.

Google Haritalar'ı takip eden sürücü, köprüden otoyola uçtu

Google Haritalar'ı takip eden sürücü, köprüden otoyola uçtu

Google Haritalar'ı takip eden sürücü, köprüden otoyola uçtu

Google Haritalar'ı takip eden sürücü, köprüden otoyola uçtu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji
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