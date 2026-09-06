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İran'dan Hürmüz'e yeni koridor: Anlaşma imzalanıyor

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İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş-çıkışını kontrol edecek yeni koridor anlaşmasını imzalayacağını, kısıtlı alan ilan edeceğini ve izinsiz giren gemileri kara listeye alacağını duyurdu. ABD savaş gemisine füze testi yapıldığını da açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu.

Rızai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir karar alacaklarını ve Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridorla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyleyen Rızai, "Yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz." dedi.

Rızai, söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyleyerek, ilan edilecek yeni alana "izinsiz" giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu.

Ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı önlemleri sıkılaştıracağını dile getiren Rızai, İran'ın uygulayacağı sıkı önlemlerin, füze saldırılarından daha fazla etki yaratacağını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz." dedi.

İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırıları hakkında da konuşan Rızai, "48 saat önce ilk kez gemisavar füzemizi ABD savaş gemisi üzerinde test ettik." diye konuştu.

Rızai, İran ile ABD arasında arabulucu rolü üstlenen ülkelerin, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması noktasında etkisiz olduğunu öne sürdü.

Ülkesinin halihazırda petrol sattığını dile getiren Rızai, satılan petrolün parasının da tahsil edildiğini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA
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