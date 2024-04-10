Google, Chrome Enterprise Premium'u işletmelere duyurdu

Google, Chrome Enterprise Premium adlı yeni web tarayıcısını işletme müşterilerine duyurdu. Bu yeni tarayıcının, ek özellikleri için kullanıcı başına aylık ücret ödenecek. Chrome Enterprise Premium, şirketlerin politikaları uygulamasına ve yazılım güncellemeleri ile uzantıları yönetmesine yardımcı olacak.

Google Chrome Enterprise Premium fiyatı ve özellikleri

Google Chrome Enterprise Premium versiyonu aylık 6 dolar. Ayrıca, ücretsiz Chrome Enterprise Core'a kıyasla ek Malware Deep-Scanning, özel URL filtresi, veri kaybına karşı koruma ve Google Cloud, SaaS platformları ve özel web uygulamalarına kontekst bağlı erişim gibi özellikler sunuyor.

Ayrıca, özel güvenlik analizleri ve raporlar sunuyor, Google ve diğer üçüncü taraf güvenlik çözümleriyle entegre olabiliyor ve RDP, SCP, SSH gibi protokolleri destekliyor. Chrome Enterprise Premium'un öne çıkan özellikleri:

Malware Deep-Scanning: İleri seviye zararlı yazılım taraması, güvenlik tehditlerini derinlemesine analiz ediyor.

Özel URL filtresi: İstenmeyen veya zararlı web sitelerine erişimi kısıtlıyor.

Veri kaybına karşı koruma: Şirket verilerinin yanlışlıkla veya kasıtlı olarak sızdırılmasını engelleyen kontroller sunuyor.

Kontekst bağlı erişim: Google Cloud, SaaS platformları ve özel web uygulamalarına bağlantıyı güvenli hale getiriyor.

Yönetim ve güvenlik analizleri: Şirket politikalarının uygulanması ve yazılım güncellemelerinin yönetilmesine yardımcı oluyor.

Entegrasyon ve protokol desteği: Google ve üçüncü taraf güvenlik çözümleriyle entegrasyon, RDP, SCP, SSH gibi protokollerle uyumlu.

Geliştirilmiş son kullanıcı güvenliği: Uzaktan çalışanlar ve şirketin yönetiminde olmayan cihazlar için ek güvenlik önlemleri sağlıyor.

Google Chrome, yeni özelliği ile kaosu bitiriyor!

Bu yeni tarayıcı, işletmelerin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik gelişmiş çözümler sunarken, aylık 6 dolarlık ücretli bir model ile çalışıyor. Chrome Enterprise Premium, işletmeler için daha güvenli ve yönetilebilir bir web deneyimi vaat ediyor.

Google, uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ve şirketin yönetiminde olmayan yeni cihazların ortaya çıkması nedeniyle, son kullanıcı güvenliğinin giderek zorlaştığını açıklıyor. Gartner tarafından yapılan bir analiz, Web tarayıcılarının 2030 yılına kadar şirketlerde üretkenlik ve güvenlik yazılımlarını sağlamak için "merkezi bir platform" haline geleceğini öngörüyor.

Chrome Enterprise Premium rekabetçi ve zorlu bir pazarda, birçok ücretsiz alternatifin bulunduğu bir ortamda yer alıyor. Sizce ücretli sunulması, kullanıcıların tercihlerini nasıl etkileyecek? Bu yeni güvenlik ve yönetim özellikleri, işletmeler için yeterince çekici olacak mı? Bu ve benzeri soruları sizinle tartışmak istiyoruz. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.