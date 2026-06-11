Alper Gezeravcı: Ay'a 6. ülke olarak gideceğiz

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen " Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu: İSS" adlı söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı, "Biz altıncı ülke olma noktasında bir hedef koymuş durumdayız. Biz ay yüzeyine yumuşak inişle erişip orada bilimsel çalışmalara başlayacağız" dedi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda Gezeravcı, Türkiye'nin Ay misyonu ve uzay limanı projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şubat 2024'te icra edilen insanlı ilk uzay misyonundan bu yana 279 farklı lokasyonda 739 programa katıldıklarını belirten Gezeravcı, bu yoğun ziyaretlerin amacının bir lütuf sunmak değil, gençlerin geleceğe dair hayallerine ve kariyer hedeflerine ilham vermek olduğunu vurguladı.

"Ay'a iki kademeli görev planlanıyor"

Milli Uzay Programı kapsamında 2027 yılının ilk yarısında Ay'a erişme hedefleri olduğunu aktaran Gezeravcı, sürecin iki kademeli olarak planlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Birinci kademede, dünyadan sağlıklı bir fırlatmayla doğru bir yörüngeye oturtarak seçtiğimiz spesifik bir noktaya sert iniş (çarptırma) yapmayı planlıyoruz. Bu ilk görevden elde edeceğimiz sonuçlarla, üretimi tamamlanma aşamasına gelen ikinci görevde kullanacağımız bir roveri (bilimsel objeyi), Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi üretimi olan hibrit yakıtlı motorla Ay yüzeyine yumuşak ve emniyetli bir şekilde indirip bilimsel çalışmalara başlayacağız. İnsanoğlunun 70 yıllık uzay tarihinde bunu gerçekleştirebilen 5 ülke oldu. Biz 6. ülke olmayı hedefliyoruz."

"Uzay ekosistemi dünya ekonomisinden hızlı büyüyor"

Konuşmasında küresel uzay çalışmalarına ve NASA'nın projelerine de değinen Gezeravcı, 54 yıl aradan sonra Ay'a yönelik insanlı görevlerin yeniden başladığını hatırlattı. Nisan ayında dört astronotun Ay yörüngesinde testler gerçekleştirdiğini belirten Gezeravcı, 2027 ve 2028 yıllarında icra edilecek yeni Artemis görevleriyle birlikte 56 yıllık aranın ardından Ay yüzeyine yeniden insan ineceğini ifade etti.

Türkiye'nin teknolojinin hızla evrildiği bu alanda mutlaka pay alması gerektiğinin altını çizen Gezeravcı, "Dünya ekonomisinin yıllık büyüme hızı ortalama yüzde 3 iken, uzay ekosistemi yüzde 9'larda geziyor. Yatırım o tarafa akıyor. Uzay macerasındaki en büyük engellerden biri fırlatma operasyonlarının yapıldığı alanların kısıtlı olmasıdır" dedi.

Somali'de kurulacak uzay limanı çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin bağımsız uzaya erişim kapasitesi kazanmak amacıyla Somali'de kurmayı planladığı Uzay Limanı (Fırlatma Üssü) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gezeravcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan proje çok ciddi bir seviyeye gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti, sadece kendi ihtiyaçları için değil, bütün dünyadaki uzay operasyonları açısından kritik ve anahtar değerinde bir kabiliyetin sahibi olacak. Bu durum, siz gençlerin gelecekteki kariyer tercihlerinizin şekillenmesine de vesile olacaktır." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı