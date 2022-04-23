Gençler yarışacak, KOP en iyi projeyi hayata geçirecek

KIRŞEHİR (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen projeyle gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişmelerinin desteklenmesi, toplumsal problemlere yönelik çözüm üretmeleri amaçlanıyor.

KOP tarafından başlatılan "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması kapsamında, "İklim değişikliği", "Suyun etkin kullanımı", "Çevre bilinci ve sıfır atık", "Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği", "Akıllı tarım", "Kırsal kalkınma", "Genç istihdamı", "Eğitimde değişim ve inovasyon" ile "Kültürel miras" başlıkları belirlendi.

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'deki gençlerin katılacağı yarışmada, birinci olan proje KOP tarafından hayata geçirilecek.

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, projenin tanıtımı için geldiği Kırıkkale'de AA muhabirine, özellikle gençlerin de ülkenin problemlerini tespit etme ve çözüm üretmede karar mekanizmalarına dahil olmalarını sağlayabilmek adına "Projem KOP ile Hayat Buluyor" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu çerçevede 9 ana başlık belirlendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, suyun verimli kullanılabilmesi, genç istihdamı ve diğer konularda başlıklar belirlendi. Gençlerimizin bu başlıklarda proje hazırlayarak, bölgelerindeki problemleri ve ihtiyaçları tespit edip onlar üzerine yenilikçi fikirlerini bizlere sunmalarını istiyoruz. Burada önemli olan bölgenin yerel kaynaklarının tespit edilip ekonomiye kazandırılması, çevre bilincini artırmak ve suyun verimli kullanılması. Ayrıca tarım alanında yenilikçi ve elektrik sistemlerinin entegre edilmesine yönelik projelerin de gençlerimiz tarafından hazırlanıp sunulmasını bekliyoruz."

Şahin, ülkedeki genç ve dinamik nüfusu sisteme dahil etmek istediklerini dile getirerek, "Hep onlara bir sistem sunmak değil, artık gençlerin fikirlerini alarak düşüncelerini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah, toplam 4,5 milyon nüfusun yaşadığı 8 ilimizde, 95 bin 500 kilometrekare alanda gençlerimizin ortaya çıkaracağı fikir ve proje, KOP vasıtasıyla hayata geçecek." diye konuştu.

Birinci proje bölgesinde hayata geçirilecek

Proje başvurularının başladığını ve "www.projemkop.com" internet adresinden gençlerin müracaatlarını yapabildiklerini ifade eden Şahin, gençlerin proje fikirlerini, ana başlıklarını, açıklamalarını ve detaylarına girmek suretiyle projelerini sunabileceklerini söyledi.

Şahin, 23 Mayıs'ta sona erecek başvuruların ardından yarışmada her il bazında değerlendirme yapılacağını ve ilk 3'ün belirleneceğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"İllerde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller vereceğiz. İlk 500 kişiye de mansiyon ödülü olacak. En büyük ödül, birinci olan projemizi o ilde, ilçede ve beldede hayata geçirmek olacak. Bu belki bölgenin, gençlerimizin üzerinden en büyük kazanımı olacak. Bu vesileyle her zaman gençlerimizin yanında, gençlerimiz için yapılacak projelerde bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, mali kaynakları bizlere hazırlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum."