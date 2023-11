Gazze'de Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle İletişim Hizmetleri Duracak

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü itibarıyla iletişim hizmetlerinin duracağını bildirdi.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Filistin topraklarında faaliyet gösteren iletişim şirketlerinin yetkilileriyle basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nde akaryakıt sıkıntısı sebebiyle perşembe gününden itibaren iletişim hizmetlerinin tümüyle duracağını aktaran Sedr, şunları söyledi:

"Devam eden savaşta iletişim hatlarının yüzde 65'i zarar gördü. Geriye kalan hatlar üzerinden şu ana kadar iletişim hizmeti sağlanıyor ancak bu da perşembe günü itibarıyla duracak."

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal İcra Müdürü Abdulmecid Mulhim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki iletişim şirketlerine ait baz istasyonları ve hizmetlerini birkaç enerji kaynağı üzerinden sürdürdüklerini ifade etti.

Gazze'de faaliyet gösteren elektrik şirketini birinci enerji kaynağı olarak anlatan Mulhim, bunun durması halinde güneş enerjisinden elektrik alındığını kaydetti.

Güneş enerjisinin de hizmet dışı kalması durumunda ise normal bir jeneratör çalıştırılarak elektrik elde edildiğini söyleyen Mulhim, bunun da olmadığı durumlarda da enerji depolama bataryalarının devreye girebileceğini aktardı.

Mulhim, "Çarşamba günü itibarıyla da Gazze'deki iletişim şirketlerine ait enerji depolama bataryalarının devreye girmesini öngörüyoruz. Söz konusu bataryalar da 24 saat enerji kapasitelidir."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.