Galaxy Z Flip 6 nasıl olacak? İşte tasarımı

Galaxy Z Flip 6 tasarımı, çıkmasına daha aylar olmasına rağmen sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerde Samsung'un bu yılki Z Flip modelinde büyük bir tasarım değişikliği getirmeyeceği görünüyor. İşte detayar!

Samsung Galaxy Z Flip 6 tasarımı sızdırıldı

Galaxy Z Flip 6 tasarımı, SmartPrix ve OnLeaks tarafından sızdırıldı. Telefon, önceki model Galaxy Z Flip 5'e oldukça benziyor. Katlanabilir telefon hala sadece iki kameraya sahip ve telefonun yanları tamamen düz. Galaxy Z Fold 6'nın aksine Galaxy Z Flip 6'nın köşeleri oldukça kavisli bir yapıya sahip.

Render görüntülerine göre Galaxy Z Flip 6'nın iç OLED ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Ayrıca ortaya hizalanmış bir selfie kamerası çentiği mevcut. Telefonun ön tarafında ise, alt kısmında katlanmış bir tasarım bulunan 3,4 inçlik bir kapak ekranı yer alıyor. Menteşe konusunda Galaxy Z Fold 6'da bulunan ile benzer bir yapı kullanılacak gibi görünüyor.

Galaxy Z Flip 6'dan beklenen en önemli değişiklik, daha büyük bir batarya olacak. Önceki sızıntılara göre cihazın 4.000 mAh bir bataryayla donatılması bekleniyor. Ayrıca cihazın Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy işlemcisi ile geleceği konuşuluyor.

Galaxy Z Fold 6 render görüntüleri sızdırıldı!

Tasarımın sızdırılması Samsung'u kötü etkileyebilir zira çok bir değişiklik olmaması, kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir. Ama batarya ve işlemci tercihi kompanse edebilir gibi görünüyor. Cihazın asıl çekici kısmı fiyatı olacak.

Şu an için Samsung'tan resmi bir duyuru yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.