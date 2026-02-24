Haberler

Fulya Öztürk trafik kazası mı geçirdi? Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama var

Fulya Öztürk trafik kazası mı geçirdi? Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fulya Öztürk'ün trafik kazası geçirdiğine dair yapay zeka ile oluşturulan sahte görsel sosyal medyada hızla yayıldı. Öztürk iddiaları yalanlayarak tepki gösterirken, olay yapay zeka kaynaklı bilgi kirliliği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

  • Gazeteci Fulya Öztürk'ün trafik kazası geçirdiğine dair sosyal medyada dolaşan görsel yapay zeka ile oluşturulmuş sahte bir görseldir.
  • Fulya Öztürk, kaza geçirdiğine yönelik paylaşımların doğru olmadığını açıklamıştır.
  • Olayla ilgili herhangi bir resmi kaza kaydı veya sağlık açıklaması bulunmamaktadır.

Gazeteci Fulya Öztürk'ün trafik kazası geçirdiğine dair yapay zeka ile oluşturulan sahte bir görsel sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hastane ortamında çekilmiş izlenimi veren ve yüzünde darbe izleri bulunan fotoğraf binlerce etkileşim aldı.

GERÇEK DIŞI ÇIKTI

Paylaşımda Öztürk için "geçmiş olsun" mesajları çağrısı yapılırken, görselin yapay zeka ile üretildiği ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Herhangi bir resmi kaza kaydı ya da sağlık açıklaması bulunmadığı belirtildi.

Fulya Öztürk trafik kazası mı geçirdi? Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama var

FULYA ÖZTÜRK'TEN TEPKİ

İddiaların yayılması üzerine Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztürk, kaza geçirdiğine yönelik paylaşımların doğru olmadığını belirterek, "Buna inanıp geçmiş olsun yazan 5 bin kişi… Bunu yapana da buna inanan insanlarımıza da ne diyeyim şimdi ben" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA İLE MANİPÜLASYON TARTIŞMASI

Olay, yapay zeka ile üretilen görsellerin gerçekmiş gibi servis edilmesi ve bilgi kirliliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, doğrulanmamış içeriklerin hızla yayılmasının hem kişilik haklarını hem de kamu güvenini zedelediğine dikkat çekiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü

Fener taraftarını kahreden görüntü!
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor