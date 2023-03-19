Formula 1 sezonu başladı: İşte 2023 yarış takvimi!

Formula 1 2023 sezonu Bahreyn GP ile başladı. Bu hafta sonuysa Suudi Arabistan GP'si yapılıyor. İşte Formula 1 yarış takvimi...

Tüm dünyanın heyecanla beklediği Formula 1 2023 sezonu başladı. İlk yarış Bahreyn'de 2 Mart 2023 tarihindeki ilk sıralama turuyla başladı. Bahreyn Grand Prix'i Red Bull takımından Max Verstappen 57 turluk yarışta 1: 33'56.736 süre ile birinci bitirdi. Bu haftaysa Suudi Arabistan Grand Prix yapılıyor.

Suudi Arabistan Grand Prix antreman ve sıralama turları!

Suudi Arabistan Grand Prix'inin antreman turları yapıldı. Turların yapıldıklar tarihlerse şöyle:

1. antrenman turları: 17 Mart Cuma 16.30

2. antrenman turları: 17 Mart Cuma 20.00

3. antrenman turları: 18 Mart Cumartesi 16.30

1, 2 ve 3. antreman turlarının kazanan ismiyse yine değişmedi. Red Bull takımından Max Verstappen 3 antreman turunu da kazandı. Antreman turlarında 2. ve 3.'lük için Sergio Perez ve Fernando Alonso arasında rekabet yaşandı. 1. ve 3. antreman turlarının ikincisi Sergio Perez, 2. antreman turunun ikincisiyse Fernando Alonso oldu.

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Suudi Arabistan Grand Prix sıralama turları!

Suudi Arabistan Grand Prix sıralama turları 18 Mart 2023 saat 20.00'da başlayacak.

Formula 1 2023 yarış takvimi

Bahreyn Grand Prix – 5 Mart

Suudi Arabistan Grand Prix – 19 Mart

Avustralya Grand Prix – 2 Nisan

Azerbaycan Grand Prix – 30 Nisan

Miami Grand Prix – 7 Mayıs

Emilia Romagna Grand Prix – 21 Mayıs

Monako Grand Prix – 28 Mayıs

İspanya Grand Prix – 4 Haziran

Kanada Grand Prix – 18 Haziran

Avusturya Grand Prix – 2 Temmuz

Britanya Grand Prix – 9 Temmuz

Macaristan Grand Prix – 23 Temmuz

Belçika Grand Prix – 30 Temmuz

Hollanda Grand Prix – 27 Ağustos

İtalya Grand Prix – 3 Eylül

Singapur Grand Prix – 17 Eylül

Japonya Grand Prix – 24 Eylül

Katar Grand Prix – 8 Ekim

Birleşik Devletler Grand Prix – 22 Ekim

Mexico City Grand Prix – 29 Ekim

Sao Paulo Grand Prix – 5 Kasım

Abu Dhabi Grand Prix – 26 Kasım

Formula 1 nasıl izlenir?

Formula 1 2023 sezonu önceki sezonlarda olduğu gibi S Sport kanalında yayınlanacak. İster uydu üzerinden isterseniz S Sport uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.

Uydudan izlemek için:

S Sport'u uydudan izlemek için frekans bilgileri:

Turksat 4A

TP11 – Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK – Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

S Sport kanal listesi:

S Sport'un yer aldığı TV platformlarına ait kanal ve frekans bilgileri şu şekilde:

D-Smart: 78. kanal

Turkcell TV+: 77. kanal

Tivibu: 73. kanal

Kablo TV: 240. kanal

Vodafone TV: 11. kanal

S Sport frekans ayarları

Uydu: TURKSAT 4A

Frekans: 12188 MHz

Polarizasyon: Dikey (vertical)

Symbole Rate (Sembol Oranı): 27500

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