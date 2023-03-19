Formula 1 sezonu başladı: İşte 2023 yarış takvimi!
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Formula 1 2023 sezonu Bahreyn GP ile başladı. Bu hafta sonuysa Suudi Arabistan GP'si yapılıyor. İşte Formula 1 yarış takvimi...
Tüm dünyanın heyecanla beklediği Formula 1 2023 sezonu başladı. İlk yarış Bahreyn'de 2 Mart 2023 tarihindeki ilk sıralama turuyla başladı. Bahreyn Grand Prix'i Red Bull takımından Max Verstappen 57 turluk yarışta 1: 33'56.736 süre ile birinci bitirdi. Bu haftaysa Suudi Arabistan Grand Prix yapılıyor.
Suudi Arabistan Grand Prix antreman ve sıralama turları!
Suudi Arabistan Grand Prix'inin antreman turları yapıldı. Turların yapıldıklar tarihlerse şöyle:
1. antrenman turları: 17 Mart Cuma 16.30
2. antrenman turları: 17 Mart Cuma 20.00
3. antrenman turları: 18 Mart Cumartesi 16.30
1, 2 ve 3. antreman turlarının kazanan ismiyse yine değişmedi. Red Bull takımından Max Verstappen 3 antreman turunu da kazandı. Antreman turlarında 2. ve 3.'lük için Sergio Perez ve Fernando Alonso arasında rekabet yaşandı. 1. ve 3. antreman turlarının ikincisi Sergio Perez, 2. antreman turunun ikincisiyse Fernando Alonso oldu.
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Suudi Arabistan Grand Prix sıralama turları!
Suudi Arabistan Grand Prix sıralama turları 18 Mart 2023 saat 20.00'da başlayacak.
Formula 1 2023 yarış takvimi
Bahreyn Grand Prix – 5 Mart
Suudi Arabistan Grand Prix – 19 Mart
Avustralya Grand Prix – 2 Nisan
Azerbaycan Grand Prix – 30 Nisan
Miami Grand Prix – 7 Mayıs
Emilia Romagna Grand Prix – 21 Mayıs
Monako Grand Prix – 28 Mayıs
İspanya Grand Prix – 4 Haziran
Kanada Grand Prix – 18 Haziran
Avusturya Grand Prix – 2 Temmuz
Britanya Grand Prix – 9 Temmuz
Macaristan Grand Prix – 23 Temmuz
Belçika Grand Prix – 30 Temmuz
Hollanda Grand Prix – 27 Ağustos
İtalya Grand Prix – 3 Eylül
Singapur Grand Prix – 17 Eylül
Japonya Grand Prix – 24 Eylül
Katar Grand Prix – 8 Ekim
Birleşik Devletler Grand Prix – 22 Ekim
Mexico City Grand Prix – 29 Ekim
Sao Paulo Grand Prix – 5 Kasım
Abu Dhabi Grand Prix – 26 Kasım
Formula 1 nasıl izlenir?
Formula 1 2023 sezonu önceki sezonlarda olduğu gibi S Sport kanalında yayınlanacak. İster uydu üzerinden isterseniz S Sport uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.
Uydudan izlemek için:
S Sport'u uydudan izlemek için frekans bilgileri:
Turksat 4A
TP11 – Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK – Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6
S Sport kanal listesi:
S Sport'un yer aldığı TV platformlarına ait kanal ve frekans bilgileri şu şekilde:
D-Smart: 78. kanal
Turkcell TV+: 77. kanal
Tivibu: 73. kanal
Kablo TV: 240. kanal
Vodafone TV: 11. kanal
S Sport frekans ayarları
Uydu: TURKSAT 4A
Frekans: 12188 MHz
Polarizasyon: Dikey (vertical)
Symbole Rate (Sembol Oranı): 27500
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