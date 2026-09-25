FBI'ı hackleyen grup, binlerce ajanın tıbbi kayıtlarını sızdırdığını iddia etti

FBI'ı hackleyen siber suçlular, binlerce özel ajana ait son derece hassas tıbbi verilere sahip olduklarını söylüyor. BBC News, çalınan "işe uygunluk" sağlık muayenelerinin örneklerini inceledi. Bu muayenelerde kan ve idrar test sonuçları ile doktorların "kabuklu deniz ürünleri ve muz alerjisi" gibi rahatsızlıklardan bahsettiği notlar yer alıyor.Kayıtlarda ajanların tam adları ve adreslerinin yanı sıra "idrarda kan" ve "yüksek kolesterol" gibi tıbbi endişelere ilişkin referanslar da yer alıyor.Uzmanlar, FBI'ın soruşturduğu bu siber saldırının, ajanları dolandırıcılık, şantaj ve hedefli saldırılara karşı savunmasız bırakabileceğini ve suçluların kolluk kuvvetleri mensubu gibi davranmasına olanak sağlayabileceğini söylüyor. Cato Networks'ün tehdit istihbaratından sorumlu başkan yardımcısı Etay Maor, "Liste, binlerce ajanı tıbbi ve fiziksel uygunluk kayıtlarıyla karşılaştırıyor" dedi."Şifreler çalındığında sıfırlanabilir, ancak tıbbi kayıtlar sıfırlanamaz, bu nedenle bu veriler bir kez dışarı sızdığında, kalıcı olarak tehlikeye girer. Tüm iş gücünü etkileyen bu kalıcılık, bu veri sızıntısını bu kadar ciddi kılan şey."FBI, yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Ancak Çarşamba günü veri ihlalini kabul etti ve olayın nasıl gerçekleştiğini "yoğun bir şekilde araştırdığını" söyledi.Siber suç grubu ShinyHunters, Pazartesi günü FBI sistemlerine sızdığını iddia etti ve daha sonra saldırının ayrıntılarını karanlık ağdaki sitesinde yayınladı.Grup ayrıca, çalındığı iddia edilen verilerin örneklerini gazetecilerle paylaştı ve şantaj talebinde bulundu.Alışılmadık bir şekilde, bilgisayar korsanları para talep etmiyor. Bunun yerine, Mayıs ayında yayınlanan ve kendilerini "kırdığını" iddia ettikleri bir FBI uyarısının geri çekilmesini istiyorlar.Gazetecilerle paylaşılan örnekler gerçek gibi görünüyor ve isimler, adresler, telefon numaraları, rozet numaraları, iş unvanları ve eşlerle ilgili bilgiler bulunuyor. Kayıtların, müdür yardımcıları gibi üst düzey yetkililer de dahil binlerce ajanı kapsadığı anlaşılıyor.İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin eski başkanı Profesör Ciaran Martin, doğrulanırsa, bu siber saldırıyı "veri ihlalleri söz konusu olduğunda yaşanabilecek en ciddi olay" diye nitelendirdi.'Taklitçilik, kimlik sahtekarlığı'Reuters haber ajansı, verilerin bir kısmının Rusya, Çin ve uyuşturucu kartelleriyle ilgili soruşturmalarda yer alan ajanlara ilişkin bilgileri içerdiğini bildiriyor.404 Media'nın haberine göre, daha önce pek bilinmeyen bir FBI siber saldırı biriminin detayları da ortaya çıkmış olabilir.Başlangıçta siber saldırının FBI'ın 38 bin çalışanını etkilediği düşünülüyordu, ancak bilgisayar korsanları şimdi bu sayının çok daha yüksek olabileceğini iddia ediyor.Grup, veri hırsızlığının boyutunu hafife aldığını ve şu anda yaklaşık 60 bin mevcut ve eski FBI çalışanı hakkında hassas bilgilere sahip olduğunu iddia ediyor.CyberSmart'ın CEO'su ve kurucu ortağı Jamie Akhtar, bilgisayar korsanlarının iddialarına ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini, ancak ihlalin son derece endişe verici göründüğünü söyledi."Bu tür veriler, son derece inandırıcı taklit, kimlik sahtekarlığı, şantaj veya hatta kolluk kuvvetleri personelini hedef alan operasyonlar için kullanılabilir, bu da potansiyel sonuçları özellikle ciddi hale getiriyor" dedi.Telegram mesajlaşma servisi üzerinden gazetecilerle İngilizce iletişim kuran bilgisayar korsanları, FBI taleplerini karşılamadığı takdirde beş gün içinde tüm veri setini yayınlayacaklarını söylüyor.ShinyHunters, 2019'dan beri aktif olan ve Rockstar Games ile eğitim platformu Canvas'ı etkileyen olaylar da dahil, bir dizi yüksek profilli siber saldırıyla bağlantılı uluslararası bir hacker grubu.Grup, FBI tarafından kullanılan bir Oracle bulut depolama sistemindeki bir güvenlik açığından yararlanarak FBIJobs, çalışanlar ve başvuru sahipleri hakkında güvenlik soruşturmaları yapan FBI BEAST, tıbbi kayıtları saklayan FBI MedLink ve soruşturma bilgilerini içeren FBI BICS dahil, birçok platforma erişim sağladığını iddia ediyor.FBI, X platformunda yayınladığı bir açıklamada, bilgisayar korsanlarının sistemlerine doğrudan mı sızdığını yoksa üçüncü taraf bir sağlayıcıyı mı tehlikeye attığını hala belirlemeye çalıştığını söyledi.Açıklamada, "Bu konuyu aktif ve kararlı bir şekilde araştırıyoruz ve FBIJobs.gov'u destekleyen üçüncü taraf sağlayıcılarla yakın işbirliği içinde çalışarak her türlü riski en aza indirmeye çalışıyoruz" denildi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .