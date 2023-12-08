Facebook Messenger'a Büyük Güncelleme

Meta, Messenger uygulamasına tarihinin en büyük iyileştirme güncellemesini yayınladı. Uçtan uca şifreleme, mesaj düzeltme, kaybolan mesaj gönderme gibi birçok yeni özellik eklendi.

Meta, 2011 yılında piyasaya sunduğu Messenger uygulamasına tarihinin en büyük iyileştirme güncellemesini yayınladı. Facebook Messenger, varsayılan olarak uçtan uca şifreleme, mesaj düzeltme, kaybolan mesaj gönderme, yeni okundu bilgisi kontrolü, HD fotoğraf ve video gönderme, gelişmiş sesli mesajlaşma gibi bir dizi yeni özelliğe kavuştu. Gelin yeni özelliklere detaylı olarak bakalım.

Uçtan uca şifrelenmiş mesajlar

Facebook Messenger 2016 yılından beri uçtan uca şifrelemeyi zaten destekliyordu. Ancak bunun için Ayarlar bölümüne girip sizin bu seçeneği aktif hale getirmeniz gerekiyordu. Yeni güncelleme ile birlikte uçtan uca şifrelenmiş mesaj gönderme özelliği varsayılan hale geldi. Uçtan uca şifrelenmiş mesajlarınız, mesaj bildirmeyi seçmediğiniz sürece Meta dahil hiç kimse tarafından görülemez.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook şunları söyledi: "Bunu gerçekleştirmek yıllar sürdü çünkü bunu doğru yapmak için zamanımızı harcadık. Mühendislerimiz, kriptograflarımız, tasarımcılarımız, politika uzmanlarımız ve ürün yöneticilerimiz, Messenger özelliklerini sıfırdan yeniden oluşturmak için yorulmadan çalıştı."

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Mesaj düzeltme özelliği

Güncelleme ile gelen en güzel özelliklerden biri de mesaj düzeltme özelliği. Yanlış yazdığınız bir mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzeltebilirsiniz.

Kaybolan mesajlar

Messenger'da kaybolan mesajlar, 24 saat boyunca gözükecek ve sonra otomatik olarak silinecek. Ayrıca gönderdiğiniz mesajların kaybolan mesaj olduğunu anlamanızı kolaylaştırmak için uygulama arayüzü de değiştirildi. Kaybolan mesajlar da uçtan uca şifrelenir. Ayrıca karşı taraf gönderdiğiniz kaybolan mesajın ekran görüntüsünü alırsa size bildirim gelecek.

Yeni okundu bilgisi

Güncelle ile birlikte okundu bilgisi daha gelişmiş bir görünüme kavuştu. Artık okundu bilgisini kapatabilir ve mesaja cevap verme baskısından kurtulabilirsiniz.

Fotoğraf ve Video kalitesi arttı

Meta, Messenger ile insanların günde 1.3 milyar fotoğraf ve video gönderdiğini söylüyor. Güncellemeyle beraber, gönderilen fotoğraf ve videoların kalitesi artık daha yüksek olacak. Ayrıca eğlenceli düzenler, fotoğraf ve videolara erişim kolaylığı ve fotoğraf ve videolara tepki emojileriyle yanıt verme özellikleri geldi.

Şuanda HD kalitede fotoğraf ve video gönderme özelliği küçük bir grup üzerinde test ediliyor. Yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulacak.

Sesli mesajlaşma

Sesli mesaj gönderme son dönemlerde oldukça popüler bir hale geldi. Bunun farkında olan Meta, sesli mesajlaşmaya bir takım yenilikler getirdi. Artık sesli mesajları 1,5x veya 2x hızında dinleyebilir, sesli mesajı dinlemeye kaldığınız yerden devam edebilir ve sohbetten veya uygulamadan çıktığınızda sesli mesajı dinlemeye devam edebilirsiniz.

Yeni özellikleri kullanmaya başlamak için Messenger uygulamasını güncelleyin. Bazı özelliklerin herkese ulaşması biraz zaman alabilir. Güncelleme hakkında sizlerin düşüncesi nedir?