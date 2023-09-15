Elon Musk geçtiğimiz günlerde Starship roketinin yeniden fırlatılması için hazır olduğunu duyurmuştu. Ancak fırlatılmasının önünde tek engel var. FAA'dan izin alması gerekiyor. Görünen o ki bu durum sandığı kadar kolay değil. FAA, SpaceX'ten yapması gereken bir dizi kontrol olduğunu iletti. Görünüşe göre SpaceX elini çabuk tuttu. FAA yakında Starship'in fırlatılmasına izin verecek.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Starship roketinin yeniden fırlatılması için hazır olduğunu duyurmuştu. Ancak fırlatılmasının önünde tek engel var. (Federal Havacılık Dairesi) FAA'dan izin alması gerekiyor. Görünen o ki bu durum sandığı kadar kolay değil. FAA, SpaceX'ten yapması gereken bir dizi kontrol olduğunu iletti. Görünüşe göre SpaceX elini çabuk tuttu. FAA yakında Starship'in fırlatılmasına izin verecek.

FAA, Starship'in yeniden fırlatılması için tarih verdi!

Starship roketinin macerası hepimizin malumu Ancak isterseniz kısaca bir göz atalım. Geçtiğimiz nisan ayında Starship roketi fırlatıldı. Ne yazık ki yaşanan aksilikler sonucu görev başarısız oldu. Ayrıca fırlatma rampası, Süper ağır iticinin 33 raptor motor gücünde dayanamadı. Paramparça oldu. Sadece parçalanmakla kalmadı.

Beton ve kum parçaları fırlatma alanının etrafına dağıldığı için çevreye zarar verdi. Hal böyle olunca bu durum pek çok kişinin de tepkisini çekti. Ancak SpaceX durumu hemen kontrol altına aldı. Starship ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Kısa zamanda durumu topladı. Yeniden fırlatmaya hazır olduğunu duyuran Elon Musk'a FAA'dan cevap gecikmedi. Daha tamamlaması gereken bir dizi görev olduğunu FAA Musk'a tekrar hatırlattı.

Elon Musk'a kötü haber: Starship'in yeniden fırlatılması için FAA veto verdi!

SpaceX, Starship roketinin yeniden fırlatılması konusunda epey istekli. Elon Musk gelecekteki Starship fırlatmaları sırasında fırlatma rampasının sağlam kalmasını istiyor. Bunun için SpaceX'in mühendisleri, çelikten yapılmış çok daha sağlam bir platform inşa etti. Görünüşe göre izni en kısa sürede alabilmek için FAA'nın kapısını aşındırdı. Bu çalışmaları nihayetinde meyve verdi. Haberler fırlatma tarihinin öne çekildiği yönünde.

FAA yakın zamanda tekrar bir açıklama yaptı. FAA'nın başkan vekili Polly Trottenberg, bir konferansın oturum aralarında gazetecilere şunları söyledi: "SpaceX ile iyi çalışıyoruz ve iyi tartışmalar yürütüyoruz. Ekipler birlikte çalışıyor ve sanırım önümüzdeki ay iyimseriz."

FAA fırlatma izni vermeden önce, SpaceX'in 63 düzeltici eylemi tamamlaması gerektiğini belirtti.Nisan ayındaki faciadan sonra epey temkinli davranıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Musk, SpaceX'in düzeltici eylemlerin 57'sini tamamladığını ilan etti. CEO diğer altı eylemin ise ikinci Starship uçuşunun ötesindeki görevlerle ilişkili olduğunu açıkladı.