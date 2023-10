Eylül 2023'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Bu sayede oyuncular hangi yapımın daha çok rağbet gördüğüne dair bilgi sahibi olabiliyorlar. Son olarak Eylül 2023'ü kapsayan liste paylaşıldı. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede EA FC 24, Baldur's Gate 3, NBA 2K24 ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımlar ön plana çıkıyor. Öte yandan şirket PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.

En çok indirilen PlayStation oyunları

Eylül ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının zirvesinde EA FC 24 karşımıza çıkıyor. Bünyesinde barındırdığı hatalarla eleştirilerin odağı haline gelen futbol simulasyonunun ardından Baldur's Gate 3 geliyor. Listenin devamında öne çıkanların diğerleri ise NBA 2K24, The Crew Motorfest, Mortal Kombat 1 ve Grand Theft Auto V 6 oldu.

ABD/KanadaAvrupa NBA 2K24EA SPORTS FC 24Baldur's Gate 3Baldur's Gate 3Mortal Kombat 1NBA 2K24EA SPORTS FC 24The Crew MotorfestMadden NFL 24Mortal Kombat 1The Crew MotorfestGrand Theft Auto VPAYDAY 3PAYDAY 3Grand Theft Auto VCyberpunk 2077Lies of PLies of PCyberpunk 2077Hogwarts LegacyThe Texas Chain Saw MassacreResident Evil 4Tom Clancy's Rainbow Six SiegeTom Clancy's Rainbow Six SiegeARMORED CORE VI FIRES OF RUBICONMarvel's AvengersMarvel's AvengersSTAR WARS Jedi: SurvivorSTAR WARS Jedi: SurvivorThe Witcher 3: Wild HuntCall of Duty: Modern Warfare IICall of Duty: Modern Warfare IIHogwarts LegacyAssassin's Creed ValhallaResident Evil 4F1 23Marvel's Spider-Man: Miles MoralesAmong UsMarvel's Spider-Man RemasteredGran Turismo 7

PS4

ABD/KanadaAvrupa NBA 2K24EA SPORTS FC 24EA SPORTS FC 24MinecraftMinecraftRed Dead Redemption 2Red Dead Redemption 2Grand Theft Auto VMadden NFL 24The Crew MotorfestGrand Theft Auto VNBA 2K24Need for Speed HeatThe ForestTotally Accurate Battle SimulatorNeed for Speed HeatInjustice 2Totally Accurate Battle SimulatorCall of Duty: Black Ops IIINeed for Speed PaybackThe ForestHogwarts LegacyRed Dead RedemptionTEKKEN 7The Crew MotorfestRed Dead RedemptionTitanfall 2theHunter: Call of the WildtheHunter: Call of the WildGang BeastsBatman: Arkham KnightA Way OutCall of Duty: Modern Warfare IIPAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITIONNeed for Speed PaybackNeed for Speed Hot Pursuit RemasteredGang BeastsSekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year EditionTom Clancy's Rainbow Six SiegeTom Clancy's Rainbow Six Siege

PS VR2

US/CanadaEU Crossfire: Sierra SquadCrossfire: Sierra SquadBeat SaberBeat SaberPavlovPavlovHellsweeper VRJob SimulatorALVO VRWalkabout Mini GolfJob SimulatorCreed: Rise to Glory – Championship EditionCreed: Rise to Glory – Championship EditionSwordsman VRWalkabout Mini GolfKayak VR: MirageSwordsman VRALVO VRFirewall UltraThe Dark Pictures: Switchback VR

PSVR

US/CanadaEU SUPERHOT VRJob SimulatorJob SimulatorSUPERHOT VRBeat SaberBeat SaberArizona SunshineArizona SunshineBatman: Arkham VRBatman: Arkham VRThe Elder Scrolls V: Skyrim VRDrunkn Bar FightASTRO BOT Rescue MissionGoalkeeper VR ChallengeCreed Rise to GloryCreed: Rise to GloryBorderlands 2 VRLethal VRBudget CutsMarvel's Iron Man VR

