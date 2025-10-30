Haberler

Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilim kurgu filmleri gerçek oldu. 1X Technologies, insanı robotu NEO'nun ön siparişlerini almaya başladı. Ev işlerini otomatikleştirmek için tasarlanan insansı robot NEO, bulaşık makinesini 5 dakikada boşaltabiliyor, çamaşırları ise 15 dakikada katlayabiliyor. "Geleceğin ev yardımcısı" olma yolunda önemli bir adım olarak görülen NEO'nun fiyatı ise 20 bin dolar.

  • 1X Technologies tarafından geliştirilen insansı robot NEO, ev işlerini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır.
  • NEO, 20 bin dolar fiyatla satın alınabiliyor veya aylık 499 dolar abonelik modeliyle kiralanabiliyor.
  • Robot, bulaşık makinesini 5 dakikada boşaltabiliyor ve çamaşırları 15 dakikada katlayabiliyor.

ABD merkezli Norveçli robotik şirket 1X Technologies, ev işlerini otomatikleştirmek için tasarladığı insansı robotu NEO için ön siparişleri almaya başladı. Günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefleyen NEO, sözlü komutlarla veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor.

Ev işlerini dakikalar içinde halleden insansı robot NEO satışa çıktı! İşte fiyatı

BULAŞIK MAKİNESİNİ BOŞALTIYOR, ÇAMAŞIRLARI KATLIYOR

"Geleceğin ev yardımcısı" olarak tanımlanan NEO, kapı açma, eşyaları getirme, ışıkları kontrol etme gibi görevleri otonom şekilde yerine getirebiliyor. Ayrıca çamaşırları makineye götürme, bulaşıkları yerleştirme, yerleri süpürme, ortalığı toplama gibi özelliklere sahip. Yaklaşık 1.65 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olan robot, 25 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Ev işlerini dakikalar içinde halleden insansı robot NEO satışa çıktı! İşte fiyatı

1X Technologies CEO'su Bernt Børnich, NEO'nun bulaşık makinesini 5 dakikada boşaltabildiğini ve çamaşırları 15 dakikada katlayabildiğini belirtti.

Ev işlerini dakikalar içinde halleden insansı robot NEO satışa çıktı! İşte fiyatı

TAM OTONOM DEĞİL AMA BİR DÖNÜM NOKTASI

Uzmanlara göre NEO henüz tamamen otonom bir sistem değil, karmaşık görevlerde insan kontrolüne ihtiyaç duyuyor. Buna rağmen proje, ev tipi insansı robotların ticari olarak erişilebilir hale gelmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Ev işlerini dakikalar içinde halleden insansı robot NEO satışa çıktı! İşte fiyatı

TEMİZLİK ROBOTU NE KADAR?

Kum rengi, gri ve koyu kahverengi olmak üzere üç farklı renkle sunulan NEO, 1X'in resmi web sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Robot, erken erişim kapsamında 20 bin dolar (Yaklaşık 840 bin TL) fiyatla satın alınabiliyor veya aylık 499 dolar (Yaklaşık 21 bin TL) abonelik modeliyle kiralanabiliyor.

Ev işlerini dakikalar içinde halleden insansı robot NEO satışa çıktı! İşte fiyatı

İnsansı robot teknolojilerinde yeni bir sayfa açması beklenen NEO, gelecekte ev içi iş gücünde insan-robot iş birliğinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüsünür:

İnsanlara ihtiyacimiz kalmayacaklar dediler ulkeleri iklim kanunuyla kandirdilar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyhan Vurgun:

asgari ücretle hizmetci tutarım daha mantıklı ??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
title