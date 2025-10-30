Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

ABD merkezli Norveçli robotik şirket 1X Technologies, ev işlerini otomatikleştirmek için tasarladığı insansı robotu NEO için ön siparişleri almaya başladı. Günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefleyen NEO, sözlü komutlarla veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor.

BULAŞIK MAKİNESİNİ BOŞALTIYOR, ÇAMAŞIRLARI KATLIYOR

"Geleceğin ev yardımcısı" olarak tanımlanan NEO, kapı açma, eşyaları getirme, ışıkları kontrol etme gibi görevleri otonom şekilde yerine getirebiliyor. Ayrıca çamaşırları makineye götürme, bulaşıkları yerleştirme, yerleri süpürme, ortalığı toplama gibi özelliklere sahip. Yaklaşık 1.65 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olan robot, 25 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.

1X Technologies CEO'su Bernt Børnich, NEO'nun bulaşık makinesini 5 dakikada boşaltabildiğini ve çamaşırları 15 dakikada katlayabildiğini belirtti.

TAM OTONOM DEĞİL AMA BİR DÖNÜM NOKTASI

Uzmanlara göre NEO henüz tamamen otonom bir sistem değil, karmaşık görevlerde insan kontrolüne ihtiyaç duyuyor. Buna rağmen proje, ev tipi insansı robotların ticari olarak erişilebilir hale gelmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

TEMİZLİK ROBOTU NE KADAR?

Kum rengi, gri ve koyu kahverengi olmak üzere üç farklı renkle sunulan NEO, 1X'in resmi web sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Robot, erken erişim kapsamında 20 bin dolar (Yaklaşık 840 bin TL) fiyatla satın alınabiliyor veya aylık 499 dolar (Yaklaşık 21 bin TL) abonelik modeliyle kiralanabiliyor.

İnsansı robot teknolojilerinde yeni bir sayfa açması beklenen NEO, gelecekte ev içi iş gücünde insan-robot iş birliğinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.