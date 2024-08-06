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Erişim engeli getirilen Instagram açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç net konuştu

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Milyonlarca kullanıcı sosyal medya platformu Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasını beklerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin değerlendirme geldi. Bakan Tunç "BTK'nın yayını durdurma yetkisi var. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, herkes kurallara uyacak. Şu anda BTK'nın gerekçeleri ilgili şirkete iletildi. Sosyal medya şirketi de BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından paylaştığı taziye mesajlarının Instagram tarafından sansürlendiğini ifade etmişti. Altun'un bu açıklamasından dakikalar sonra ise BTK, milyarlarca üyesi olan popüler sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü itibarıyla erişim engeli getirmişti.

BAKAN URALOĞLU: İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMIŞ DEĞİLİZ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün Instagram yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" açıklamasında bulunurken META şirketinin de savunmasında ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini ifade ettiği öğrenildi.

Erişimi engeli getirilen Instagram açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç net konuştu

ADALET BAKANI TUNÇ: BTK'NIN YAYINI DURDURMA YETKİSİ VAR

Bugün basın mensuplarının sorularına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Instagram'ın açılıp açılmayacağına yönelik olarak "Düzenlenen kanunlarla aldığı yetkiler çerçevesinde alınan kararlar var. Katalog suçlar dediğimiz suçlar var. Bunlar olduğunda yayın durdurma yetkisi BTK'ye verilmiş durumda. BTK ise bu yetkiyi kullanmıştır.

"YABANCI ŞİRKETLER DE KANUNLARA UYACAK"

BTK, ilk başta yayının çıkarılması için bir bildirimde bulunuyor çıkarılmadığı şekilde yayın durduruluyor. Şu anda BTK'nin gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar da bu kanunlara uyacak, yabancı şirketler de uyacak. Kimse bundan azade değildir.

Erişimi engeli getirilen Instagram açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç net konuştuAdalet Bakanı Yılmaz Tunç.

"KARARI YARGIMIZ VERECEK"

Ulaştırma Bakanımız da Instagram'ın açılması gibi bir durumun olmadığını söyledi. Bu konuda idareden hangi gerekçeyle bu kararın verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Sonrasında yargımız bu kararı verecektir. Sosyal medya şirketleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uymak durumundadır. Sosyal medya şirketi de BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar" açıklamasında bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Medya Yılmaz Tunç Instagram Türkiye Sosyal Medya Teknoloji Politika Haberler

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Yorumlar (23)

Burak Tezel:

Devletin menfaatleri doğrultusunda ilelebet kapalı kalabilir. Zaten kültür faşizm i yapan bir uygulama.

161
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zebil animation:

dünya ya dize getirmeye çalışmak yerine kendinizi düzeltseniz daha olmaz mı

131
120
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Mr.Kurdullah:

Kurallara uymayan bir markete sırf müşterilerinin hatırı için imtiyaz tanınmayacağı gibi böyle bir platforma da sırf kullanıcıların hatırı için imtiyaz tanınmamalı.

133
52
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Ebu Huzeyfe:

Açılmasın !

113
53
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can erdemir:

Özgürlük sadece belirli ülkelerin çıkarlarını koruyup geri kalan düşünceleri hiçe saymak değildir. Özgürlük gençleri materyalist ve tüketim toplumuna dejenere etmek hiç değildir. Doğru olan yapılmıştır.

100
28
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Mehmet Anıl Mete:

Türkiye Hukuk Devletidir, fıkra bu kadar...

75
29
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Bandorma:

Fakir fukara insanların instagramla çok ilgilendiğini sanmıyorum…

68
17
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Vahab Yılmaz:

Türkiyede 3 gündür haber kalmadı işimiz gücümüz instagram oldu habercilik bu işte insanlarımız nasıl bu alana kaydırılıyor işte vay halimize...

53
3
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Sakaryalı Yorumcu:

Emekli ayı zor getiriyor bizene istegramdan

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Hasan Kastamonulu:

HAMAS'ı terör örgütü olarak görüyorlar ve maalesef platform da onlara ait. Siz de bile bile bu platformdan onlar için sakıncalı yayın yaparsanız sonuç belli. Bakalım kim pes edecek.

27
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