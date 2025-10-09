Erciyes Üniversitesi UAV Takımı, Amerika'da 20'nci Oldu

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden VORTEX AVIATION (UAV) takımı, Erciyes ismini verdikleri İHA'larıyla Amerika'da düzenlenen 19 ülkeden 81 takımın katıldığı SUAS yarışmasına katıldı. 20'nci olan takımın kaptanı Davut Kiper, yarıştıkları İHA'yı 5 aylık bir zamanda tamamladıklarını belirterek, "Erciyes'imizin adını da Amerika'da duyurduk" dedi.

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi VORTEX AVIATION (UAV) takımı öğrencileri, Erciyes ismi vererek geliştirdikleri İHA ile, Kayseri Valiliği ve ERÜ destekleriyle Amerika'ya gitti. Amerika'da 8-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen en prestijli İHA yarışmalarından biri olan Student Unmanned Aerial Systems (SUAS) yarışmasına katılan ekip, 19 ülkeden 81 takım arasından 20'nci oldu. Erciyes ismini Amerika'da duyuran takım, İHA'larıyla yarışmada zorunlu 3 mil uçuş parkurunun ardından, belirlenen bölgenin fotoğraflarını çekerek bir harita oluşturup, bu harita üzerinde bulunan yabancı nesnelerin koordinatları tespit ederek, noktalara faydalı yük bıraktı.

'AMERİKA BAMBAŞKA BİR TECRÜBEYDİ'

Yaşadıkları süreci anlatan takım kaptanı Davut Kiper, "1 yıldır VORTEX UAV takımın kaptanıyım. Bu takıma ilk girişimde mekanik birimi olarak girmiştim. Bu sene biz bu takım olarak ilk defa Amerika'da düzenlenen SUAS yarışmasına katıldık. Dünyanın en prestijli İHA yarışması olarak geçmekte. Büyük İHA'mızla o yarışmaya katıldık. O yarışmada ilk defa katıldığımız için aksilikler oldu tabii ki de. Ama yine de ülkemizi güzel bir şekilde temsil ederek 20'nci olduk. Amerika bambaşka bir tecrübeydi. İlk defa gittiğimiz için çok heyecanlıydık. Bir sürü aksilikler çıktı, bir sürü sıkıntılar çıktı ama hepsine rağmen çok güzeldi. Bu konuda çok büyük arkadaşlıklar edindik. Çok büyük destekler aldık. O destekler için de çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

'ERCİYES'İMİZİN ADINI AMERİKA'DA DUYURDUK'

Geliştirdikleri uçağı 5 ayda tamamladıklarını belirten Kiper, "Amerika'da kullandığımız 'Erciyes' uçağı ocak ayında üretime başladık. Ocak ayından haziran ayına kadar üretim sürecini tamamladık. Aynı zamanda bu süreçte hem prototip aşaması hem test aşaması test uçuşlarının hepsini gerçekleştirdik. Amerika'daki yarışmanın görevi Maryland eyaletinde bulunan havalimanının pistini görüntü işlemeli algılamak, orada bulunan yabancı objeleri tespit edip onun üzerine görev yükü bırakmak. Görev yükü ile o nesneyi tespit edip ondan sonra da otonom bir şekilde iniş yapmaktı. Bu uçak şu anda yaptığımız görev aslında dünyanın her yerinde olan, havaalanı pistlerinin, denetimi testleri, orada bulunan yabancı nesnelerin, yabancı objeleri tespit edip ona göre yer istasyonu, yer kontrol sistemine bilgi göndererek o nesneleri tespit ettikten sonra gidip oradaki nesneyi alıp pisti boşaltmak. Erciyes Üniversitesi'nde Amerika'daki yarışmaya tek başvuran takım olduğumuz için Kayseri'yi temsil ettiğimizin bilincinde olarak Erciyes ismini koymak istedik. Şehrimizi en iyi şekilde uluslararası çapta temsil etmek istemiştik. Ondan Erciyes ismini kullandık. Erciyes'imizin adını da Amerika'da duyurduk" ifadelerini kullandı.

'ŞEHRİMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİP BİRİNCİLİKLER KAZANDIRMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ'

Takımın danışmanlığını yürüten araştırma görevlisi Ayhan Akbulut ise "Takımımızı 2020 yılında ben Erciyes Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünü okurken birkaç arkadaşımla birlikte kurmuştuk. Kuruluşundan bu yana VORTEX UAV takımı çeşitli TEKNOFEST yarışmalarına katılarak hem şehrimizi hem de üniversitemizi başarıyla temsil etti. Bunlardan biri 2023 yılında serbest görev İHA kategorisinde kazanmış olduğumuz TEKNOFEST birinciliğiydi. 2025 yılında takımımız hem TEKNOFEST Sabit Kanatlı İHA kategorisinde hem de Amerika'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli İHA yarışması olarak gösterilen 'SUAS' yarışmasında ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı. Bundan sonraki süreçte de yine hem şehrimizi hem de üniversitemizi başarıyla temsil edip birincilikler kazandırmayı, kupalar getirmeyi hedeflemekteyiz" dedi.