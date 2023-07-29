Dünya genelinde yaşanan enflasyon, akıllı telefon satışlarını olumsuz etkiliyor. Son raporlara göre, ABD'deki akıllı telefon sevkiyatları üç çeyrek üst üste düşüş yaşadı. Uzmanlar, tüketicilerin piyasa belirsizliği nedeniyle telefonlarını yenilemekte tereddüt ettiğini ifade ediyor. Android firmaları talep düşüşünden en çok etkilenirken, Apple pazar payını artırmayı başardı. Akıllı telefon sevkiyatlarının düşüşünün 2024 yılında son bulması bekleniyor.

Dünya genelinde yaşanan enflasyon her şeyi olduğu gibi teknolojik alet satışlarını da olumsuz etkilemiş durumda. Bunların başında ise hiç kuşkusuz akıllı telefonlar geliyor. Son gelen raporlar da akıllı telefon satışların düşüşünü doğruluyor.

Akıllı telefon satışları üç çeyrek üst üste düşüş yaşadı

Analiz şirketi Counterpoint Research'e göre, 2023'ün ikinci çeyreğinde ABD'deki akıllı telefon sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 düştü. Yayınlanan son rapor ile birlikte ABD'de telefon sevkiyatlarının üst üste üçüncü çeyrekte de düştüğü ortaya çıktı.

Uzmanlar, son dönemde düşen enflasyon rakamlarına rağmen tüketicilerin piyasa belirsizliği nedeniyle akıllı telefonlarını yenilemekte tereddüt ettiğini ifade ediyor. Çoğu uzman bir sonraki çeyrekte de sevkiyat rakamlarının düşeye devam etmesini öngörüyor.

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Yaşanan talep düşüşünden en çok ise Android firmalarının etkilendiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre TCL-Alcatel sevkiyatları üzde 37 oranında azalmış durumda. Diğer yandan Samsung'un sevkiyatları yüzde 37 düşerken, Motorola ise yüzde 17 oranında bir düşüş yaşıyor.

Yaşanan olumsuz havadan en az ise Apple etkilenmiş gibi görünüyor. Apple sevkiyatları geçtiğimiz dönemin aynı dönemine göre sadece yüzde 6'lık bir düşüş yaşadı. Öte yandan Google'ın yaşadığı yüzde 48'lik yükseliş ise markanın ABD'de sadece yüzde 2'lik bir payı olduğu için biraz yanıltıcı görünüyor.

Akıllı telefon sevkiyatından en az etkilenen Apple, böylelikle pazar payını da yüzde 55'e çıkarmayı başardı. Şirket 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 45'lik bir pazara sahipti. Samsung'un pazar oranı ise yüzde 28'den 23'e düştü.

Son dönemde yaşanan çip krizi ve diğer sorunlar akıllı telefon endüstrisini olumsuz etkilemeyi sürdrüyor. Uzmanlar ise bu düşüşün 2024 yılında son bulacağı inancında. Peki siz akıllı telefonlar için düşen sevkiyat rakamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.