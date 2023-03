En iyi BluTV Dizi ve Filmleri [2023 Güncel]

Dünyanın ve ülkemizin en popüler dijital akış platformlarından Blutv, büyük bir içerik kütüphanesine sahip. Tam bu noktada birçok kategoriden yüzlerce içerik arasından seçim yapmakta zorlananlar için, en iyi BluTV dizi ve filmlerini bir araya getirdik.

En popüler BluTV dizi ve filmleri!

BluTV, her geçen gün yeni film ve diziler ile içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Bu yapımlar arasında, sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Oscar'a adını yazdıran içerikler de bulunuyor. O halde BluTV'nin en iyi dizi ve filmlerine geçelim.

Bizden Geriye Kalanlar (The Last Of Us) – Dizi

Mantar enfeksiyonu nedeniyle tüm insanlığı yok eden bir salgın başlar. Bu salgından önce kaçakçılık yapan Joel ve 14 yaşındaki kız çocuğu Ellie, felakete dönmüş bu dünyada hayatta kalmaya çalışır. Joel, Ellie'yi salgına bağışıklığı olduğu için bilim adamlarına teslim etmek ister. Aralarında sıkı bir bağ oluşan ikili, bunun için ilk olarak karantina bölgesinden kaçar.

Ellie'yi bilim adamlarına teslim etmek için yola koyulan Joe, bu kararın doğru olup olmadığı konusunda kararsızdır. Ona yapılacak testlerden sonra sağ kalıp kalmayacağı konusunda şüpheye düşer. Joel, insanlık yerine Ellie'yi kurtarmayı seçer.

Yönetmen : Neil Druckmann, Bruce Straley, Craig Mazin

IMDb puanı: 9.1/10

Ölmeden önce izlenmesi gereken filmler -2023

Joker – Film

En popüler filmlerden biri olan Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatını hikaye ediniyor. Babasız büyüyen, çocukluğunda zorbalığa maruz kalan Arthur, toplum tarafından dışlanır. Yalnız başına bir hayat sürer.

Arthur Fleck, geçimini sabahları palyaçoluk yaparak sağlar. En yakın arkadaşı olan annesi, onu her zaman Happy diyerek çağırır. Zorlu ve sinir bozucu bir hayat, Arthur'u topluma aykırı birisine dönüştürür. Kısa süre içerisinde Gotham Şehri'nde suç ve kaosun içine dalar. Zaman geçtikçe kim olduğunu unutur. O, artık Joker'dir.

Yönetmen: Todd Phillips

IMDb puanı: 8.4/10

Euphoria – Dizi

Aynı isimdeki İsrail imzalı diziden uyarlanan Euphoria, 17 yaşındaki Rue adındaki bir kızın hayatına odaklanıyor. Babasını kaybeden Rue, kendini zararlı maddelere kaptırır ve depresyona sürüklenir. Bundan pişmanlık duyduktan sonra ise madde bağımlılığından kurtulmak için çaba sarf eder.

Modern gençliğin zorluklarını anlatan yapımda Rue, sürekli kendi sorunları ile başa çıkmaya çalışır. Geçmişi ve yaşadığı travmalar, hayatını olumsuz yönde etkiler. Depresyonla geçen bu hayattan kurtulmaya çalışır. Ele aldığı konu nedeniyle taktir edilen Euphoria'da madde kullanımı ve cinsellik olduğunu belirtelim.

Yönetmen: Augustine Frizzell

IMDb puanı: 8.4/10

Sürücü (Drive) – Film

Drive filmi, gündüzleri Hollywood'da dublörlük, geceleri ise iyi araba kullanabildiği için soygunlara katılan Gosling karakterini konu alıyor. Bir gün aşık olduğu karşı komşusu Irene'den gelen bir teklif ile hayatı daha da tehlikeye sürüklenir.

Irene'nin hapisteki kocasını kurtarma teklifini kabul eden sürücü, Los Angeles'ın en tehlikeli insanlar listesine girer. Sonrasında ise oğlunu, kendisini ve Irene'nin hayatını kurtarmak için arabasını tekrardan sürer.

Yönetmen: Nicolas Winding Refn

IMDb puanı: 7.8/10

Game of Thrones – Dizi

Game Of Thrones, sinema dünyasının en önde gelen dizilerinden birisi. Söz konusu yapım, Kral Targaryen'in çıkan isyan ile tahttan indirilmesinin ardından iki halkın birbirlerine karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Birçok Emmy ödülüne ve sinema unvanına layık görülen Game Of Thrones, 8 sezon 73 bölümün ardından 2019'da sona erdi. Dizinin oyuncu kadrosunda The Last Of US'dan hatırladığımız Pedro Pascal ve Bella Ramsey de yer alıyor.

Yönetmen(ler): Mark Mylod, Alex Graves, David Nutter, Niguel Sapochnik, Alik Sakharov, Jeremy Podeswa, Alan Taylor, Daniel Minahan

IMDb puanı: 9.2/10

Aşıklar Şehri (La La Land) – Film

Başroller Sebastian ve Mia'nın yolu, Los Angeles'taki sıkışık bir trafikte kesişir. Tanışmadan önce kendi hayatlarına yön vermeye çalışan ikili, hayallerini gerçekleştirmek için birlikte yol almaya başlar. Sebastian, büyük bir kulüp açmak; Mia ise bir oyuncu olmak istemektedir.

İkisinin de birbirine aşık olmasının ardından hayat şartları onları zorlayacak. Hayallerinden ve aşklarından uzaklaşmaya başlayacaklar. Aşıklar Şehri ve başrol oyuncuları, şimdiye kadar birçok kez Altın Küre Ödülleri'ne adını yazdırdı.

Yönetmen: Damien Chazelle

IMDb puanı: 8/10

Westworld – Dizi

Westworld, zenginlere hitap eden ve eğlenceli vakit geçirmek için sıkça ziyaret edilen bir tema parkının adıdır. Büyük bir şehir görünümündeki bu parkta, insanlar için herhangi bir kural olmamakla birlikte her şey serbesttir.

Örneğin bir kişi keyfine göre birisini öldürebilir, soyabilir veya ona zarar verebilir. Tabii bundan halkın büyük çoğunluğu memnun değildir. Bir gün kentin genelev patroniçesi Maeve ve çiftlik güzeli lakaplı Dolores, isyan başlatırlar. Hemen ardından büyük olaylar başlar.

Yönetmen: Jonathan Nolan

IMDb puanı: 8.5/10

Gerçek hayattan uyarlanan dizi ve filmler

Soygun (Good Time) – Film

Connie ve Nick adındaki iki kardeş, banka soymaya girişirler. Soygun sırasında Nick yakalanır ve kötü şartlardaki bir hapishaneye gönderilir. Connie, kardeşini kurtarmak için Corey'den yardım ister. İkili, Kefaret parasını bulmak için tefeciye gitmeye karar verir.

Tefeci ile aralarında bir tartışma çıkar ve para alamazlar. Connie, son çare olarak Nick'i hapishaneden kaçırmaya karar verir. Hemen ardından zamana karşı yarış başlar. Benny Safdie ve Josh Safdie'nin yönetmenliğini üstlendiği film, BluTV'deki en popüler yapımlar arasında.

Yönetmen: Benny Safdie, Josh Safdie

IMDb puanı: 7.3/10

True Detective – Dizi

Martin Hart ve Rustin Cohle adındaki iki dedektif, ABD'nin Louisiana eyaletindeki işlenen cinayetlerden sorumludurlar. İkiliye insanları acımadan katleden bir seri katili bulma görevi verilir. Bunun için iz sürmeye başlarlar fakat dosya ilerledikçe, hayatlarında bir takım değişiklikler yaşarlar.

17 yıl boyunca iz süren iki dedektif, seri katili bulamaz. Cinayet dosyaları yeniden açılır. Bunun sonucunda, başarısız oldukları için kendilerine soruşturma başlatılır. 2014-2019 yılları arasında çekilen dizi, 3 sezondan oluşuyor ve toplamda 24 bölüm.

Yönetmen: Cary Fukunaga

IMDb puanı: 8.9/10

Yıldızlara Doğru (Ad Astra) – Film

Brad Pitt'in baş rolünde yer aldığı Yıldızlara Doğru, Roy McBride'ın hikayesini konu alıyor. McBride, 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığını araştırma görevine giden fakat sonrasında kendisinden haber alınamayan babasının izinden gider.

Babasını galakside aramak için uzay görevine giden Roy McBride, bu yolculukta hem insanlığı hem de güneş sistemini tehdit eden gizemli bir sorun keşfeder. Hemen ardından bu sorunu çözmek için uğraş verir.

Yönetmen: James Gray

IMDb puanı: 6.5/10

Peki sizler yukarıdaki BluTV dizi ve film önerilerimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıdaki Yorumlar kısmından sizler de tavsiyede bulunabilirsiniz.