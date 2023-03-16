En iyi 10 hayatta kalma oyunu [2023]

En iyi hayatta kalma oyunları arasında birçok farklı çeşit var. Peki, en iyi 10 hayatta kalma oyunu hangisi? İşte detaylar..

Hayatta kalma, oyunların arasında en çok tercih edilen tür arasında yer alıyor. Son birkaç yıldır Minecraft ile yükselişe geçen bu oyun türü, günümüzde hala aksiyon ve macera arayanlar tarafından ilgi topluyor.

En iyi 10 hayatta kalma oyunu listesi

En iyi hayatta kalma oyunları arasında zombilerden kaçış, zorlu kış şartlarında hayatta kalmaya çalışma, canavarla savaşma gibi birçok farklı çeşit var. Peki, en iyi 10 hayatta kalma oyunu hangisi? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Minecraft

Minecraft, hayatta kalma oyunları listesinde ilk sırada yer alıyor. Öyle ki bu oyun türünün yeniden yükselişi ve popüler olması Minecraft ile başladı. İlk olarak 2011 yılında çıkan oyun, günümüzde hala milyonlar tarafından tercih ediliyor.

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Minecraft'ın bu kadar çok tercih edilme nedeni, sonsuz olasılık barındırması. Oyun, bu şekilde oyunculara sınırsız bir alan sağlıyor. Küplerden oluşan Minecraft, hayatta kalma dışında ayrıca inşa etmek üzerine de kurulu olduğu için oyuncuların hayal gücünün sınırlarını da zorluyor.

Rust

Rust, hayatta kalma oyunları listesinde mutlaka olması gereken bir oyun. İlk olarak sahilde tek başına ve ekipmansız olarak başlayan oyuncu; sadece bulduğu bir taş ile zamanla barınma, beslenme ve diğer birçok insanı ihtiyacı gidermesi gerekiyor.

Ek olarak bunu yaparken bir de diğer oyunculara karşı hayat mücadelesi vererek hayatta kalmaya çalışmak da oyunun gereklilerinden biri. Birçok kişi tarafından aynı anda çevrim içi olarak oynanan yapım, kaliteli zaman geçirmek isteyenler tarafından tercih edilebilir.

Raft

Raft, birçok yönüyle diğer hayatta kalma oyunlarından ayrılıyor. Çizgi filmi andıran görselliğiyle, bu yapımda okyanusun ortasında oyuncunun eline sadece bir kanca veriliyor. Oyuncu, elindeki kancayla okyanusta ve denizin altında bulduğu malzemelerden sal yaparak hayatta kalmaya çalışıyor.

The Forest

The Forest oyununda seyahat sırasında uçağı düşen oyuncu, ormanlık alanda kaybolan oğlunu ararken aynı zamanda hayatta kalmaya çalışıyor. Barınma, beslenme ve su ihtiyaçlarını doğal şartlarda gidermeye çalışan oyuncu; ayrıca ormanın yerlileri, zombiler ve denizdeki hayvanlardan da kendini korumak zorunda.

Sons of the Forest

The Forest oyununun devamı niteliğindeki yapım, şu anda erken erişim sürümünde. Bu oyunda, ilkinin aksine bir helikopterle giriş bölümü mevcut. Puffton ailesini aramakla görevlendirilen oyuncu, alana geldikten sonra oradaki ilkel insanlarla savaşmak zorunda kalıyor. Oyuncu, silah bulmak için alandaki mağaraların içine girse de burada mutant yaratıklarla karşılaşıyor ve onlarla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Oyunda mevsimsel çeşitlilik olsa da görsellik yönünden gerçekçi ve iyi bir şekilde tasarlanmış.

The Long Dark

Kıyamet sonrasını konu alan The Long Dark, ormanlık alanda kışın zorlu şartlarını hissettiren bir yapım. Oyunda kışın zorlu şartlarına göre vücut sıcaklığını koruma, beslenme, su ihtiyacını giderme gibi birçok detay bulunuyor. Tüm bunlar dışında ek olarak ormandaki hayvanlardam korunmak da oyunun gerektirdiği faktörlerden biri.

Valheim

İskandinavya temalı oyun, mitolojik tanrıları içinde barındırıyor. Viking kültürünü de işleyen yapımda tanrıların düşmanları, İskandinavya'yı kuşatıyor. Hayatta kalmak için düşmanları öldürmek ve barınma, beslenme gibi ihtiyaçların üstesinden gelmek gerekiyor.

This War of Mine

This War of Mine, adından da belli olduğu gibi savaş temalı bir yapım. Oyuncu, hayatta kalma oyununda savaşın ortasında zarar görmüş bir binada görevleri tamamlamaya çalışıyor.

ARK: Survival Evolved

ARK: Survival Evolved, adından da belli olduğu gibi tam olarak bir hayatta kalma oyunu. Bu yapım, dünyanın ilkel zamanlarında geçiyor. Karakter oluşturarak bir ada üzerinde barınma, beslenme ve korunma ihtiyaçlarının hepsini gidermek gerekiyor. Oyun, kabile oluşturarak grup halinde ya da tekli olarak oynanabilir.

Green Hell

Amazon Yağmur Ormanları'nda geçen Green Hell'de hayatta kalmak için avlanarak beslenme, inşa ederek barınma gibi temel ihtiyaçları tamamlamak gerekiyor.

Subnautica

Diğerlerinden farklı olarak su altında deniz canlılarıyla yan yana geçen oyunda keşif yapmak ve hayatta kalmak bir arada deneyimleniyor.

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