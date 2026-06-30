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Başkasının kimliğini gösteren firari hükümlü, koluna yazdırdığı adı fark edilince yakalandı

Başkasının kimliğini gösteren firari hükümlü, koluna yazdırdığı adı fark edilince yakalandı
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Adana'da polisin durdurduğu şüpheli, önce başkasına ait kimlik gösterdi ancak kolundaki 'İlker' yazılı dövme sayesinde gerçek kimliği tespit edildi. 34 ayrı dolandırıcılık suçundan 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü tutuklandı.

ADANA'da polisin şüphelenip, sokakta durdurduğu İlker Cöddü (31), önce İlhan G.'ye ait kimliği gösterdi. Bu sırada kolundaki 'İlker' yazılı dövmeden şüphelenen polis, detaylı inceleme sonucu gerçek kimliğini belirlediği Cöddü'nün, 33 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Firari hükümlü gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Polis, İlhan G.'ye ait kimlik gösteren kişinin, kolundaki 'İlker' yazılı dövmeyi görünce durumdan şüphelendi. Şüpheli, parmak izi ve yüz tanıma işlemi için emniyete götürüldü. İncelemede; şüphelinin, 34 ayrı 'Dolandırıcılık' suçundan 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İlker Cöddü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İlker Cöddü önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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