Haberler

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın tahliye edildiği ortaya çıktı. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Karaarslan, "Allah kimseyi düşürmesin" mesajıyla dikkat çekerken, Kuruçeşme'den yaptığı paylaşımlar da takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın tahliye edildiği öğrenildi.

Karaarslan, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından önce beyaz kalp, ardından beyaz güvercin emojisi paylaştı. Daha sonra ise "Allah kimseyi düşürmesin" notunu takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Karaarslan ayrıca Kuruçeşme sahilinden yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin dikkatini çekti.

TFF TARAFINDAN ÖMÜR BOYU MEN EDİLMİŞTİ

Elif Karaarslan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medyaya yansıyan uygunsuz görüntüler iddiası sonrası aldığı kararla gündeme gelmişti.

Tahkim Kurulu'nun onadığı kararla Karaarslan ve gözlemci Orhan Erdemir, ömür boyu hakemlikten men edilmişti. Hak hakkındaki iddiaları reddeden Karaarslan, hukuki süreç başlatırken hakemliği bırakarak sosyal medya içerik üreticiliğine yönelmişti.

SOSYAL MEDYADAKİ KAZANCI GÜNDEM OLMUŞTU

Karaarslan'ın içerik üreticiliğine başlamasının ardından ücretli abonelik sistemi üzerinden yüksek gelir elde ettiği iddiaları da uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı

Başkenti ayağa kaldıran belge! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

Nadir olayın adresi İran! Volkandan lav yerine bakın ne fışkırdı
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Temmuz ayına 1 gün kala hala 4 metre kar var

Temmuz ayına 1 gün kala hala 4 metre kar var
Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı

Evine hayat kadını çağırdı! Beklemediği bir sonla karşılaştı
Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu

20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar