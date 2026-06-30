Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan devlet hastanesinden kamuoyuna yansıyan son görüntüler şaşkınlık yarattı. Hastanede, bir çalışanın karıştığı uygunsuz anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN SKANDAL HAREKET

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde görevli olduğu belirtilen bir güvenlik personelinin mesai saatleri içerisinde sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti. Bekleme alanında bir kadının kucağına oturarak öpüştüğü görülen görevlinin bu uygunsuz hallerine, o sırada sırasını bekleyen hastalar da şahit oldu.

DAHA ÖNCE DE 'DAYAK' SKANDALIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nin adının bu tür olaylarla anılması ise ilk değil. Söz konusu hastane, yakın geçmişte idari kadrodaki bir şiddet olayıyla da ulusal basının gündemine oturmuştu.

Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Tarık Yücetürk'ün, kurumda çalışan bir personeli darbettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haberler.com