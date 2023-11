Elon Musk'ın yapay zeka firması xAI, Grok sohbet botunu kullanıma açtı

Elon Musk, yaklaşık sekiz ay önce xAI isimli yapay zeka araştırma firmasını kurdu. OpenAI'dan Google'a kadar birçok önemli şirkette çalışmış araştırmacılardan oluşan bu takım, ilk yapay zeka modelini erişime açtı. Peki xAI Grok sohbet bot nasıl kullanılır?

xAI Grok sohbet bot nasıl kullanılır?

xAI, ChatGPT'den birkaç alanda daha iyi performans gösterdiğini iddia ettiği Grok-1 adlı yeni yapay zeka modeli yayınladı. Şirket CEO'su Elon Musk tarafından yapılan paylaşım, xAI'ın bu yapay zekayla insanlığa yardımcı olmak istediğini söyledi.

xAI, testlere ilk olarak Grok-0 adındaki 33 milyar parametreli yapay zeka modeliyle başladı. Bu modelin testleri diğer modellerden nispeten geride kaldı. Örneğin ortaokul seviyesinde matematik problemlerini test eden GSM8k sonuçlarında Meta'nın LLaMa 2 diliyle aynı seviyedeydi.

Çok daha gelişmiş ve şu anda kullanıcılara sunulan Grok-1 modeli ise matematik ve kodlama alanındaki çeşitli akademik testlerde değerlendirildi. Buna göre aynı matematik testinde ChatGPT 3.5'ten ve LLaMa 2'den daha iyi sonuçlar elde ettiği görüldü.

Grok, ayrıca Macaristan'ın matematik alanındaki lise finallerine de sokuldu. Buna göre sınavı yüzde 59 başarıyla geçerken, Claude-2 yüzde 55 ve GPT-4 ise yüzde 68 oranında başarılı oldu. Elon Musk, Grok'un diğer dillere kıyasla önemli ölçüde daha az veri ve kaynakla eğitildiğinin altını çiziyor.

Grok'un diğer modellere kıyasla en önemli avantajı, Twitter'da bulunan bilgi ve veriler aracılığıyla dünya hakkında gerçek zamanlı bilgi toplayabilmesi. Bu, Grok'un sosyal medya ve internete erişimi olmayan sohbet botlarına göre güncel olaylar hakkında bilgi edinebilmesini sağlıyor.

Sohbet botunun altında yatan mühendislik de detaylandırıldı. xAI, bu dil için Kubernetes, Rust ve JAX tabanlı özel bir eğitim ve çıkarım havuzu oluşturdu. Şirket, bir sonraki dil modeli için iş başvurularına açık olduğunu belirtti.

Şirket, Grok'un şu anda görsel veya işitsel desteğe sahip olmadığını söyledi. Ancak ilerleyen modellerde Grok'a gerçek zamanlı etkileşim dahil olmak üzere farklı komut verme yöntemleri eklenecek.

Musk ve xAI, yapay zekanın insanlığa fayda sağlayarak ilerlemesini amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca Grok'un kötü niyetli kullanımını önlemek için zaman içinde güvenlik önlemlerinin uygulanacağını da söyledi.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn't pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2023

Şirket Grok'u şimdilik "hızla gelişecek çok erken beta ürünü" olarak lanse etti. İlk aşamada sadece ABD'deki X Premium Plus aboneleri tarafından kullanılabilir olacak. Bu aboneliğin ülkemizdeki fiyatı aylık 300 TL'den başlıyor. Test etmek isterseniz bu bağlantıya gidebilirsiniz.