Elon Musk hızlı başladı! Twitter'ın üst isimlerine operasyon

Elon Musk, aylar süren görüşmelerin ardından Twitter'ın yeni sahibi oldu ve ilk icraatı da kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Bu yılın en çok konuşulan kişilerinden birisi de şüphesiz Elon Musk oldu. Önceden kripto para piyasasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Tesla ve SpaceX CEO'su son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter ile gündemde. Aylar süren inişli çıkışlı görüşmelerin ve hatta davanın ardından 2022'nin merakla beklenen anlaşması sonuçlandı. Elon Musk Twitter'ın yeni sahibi olurken, ilk icraatı da kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Elon Musk üst düzey Twitter yöneticilerini görevden aldı

Elon Musk ile sosyal medya platformu Twitter arasında nisanda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması duyuruldu. Bu gelişme sonrası tüm gözler bir anda bu olaya çevrilirken, iş insanının platformun spam/bot hesap sayısının yüzde 5 olduğu yönelik açıklamasının ardından anlaşmayı askıya almasıyla işler bir anda tersine döndü.

Musk, Twitter'daki spam/bot sayısının daha fazla olduğunu iddia ederek gerçek veriler açıklanana dek en ufak bir adım atmayacağını söyledi. Twitter'dan da konuyla ilgili bir geri adım gelmeyince iş insanı birkaç hafta sonra anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı.

Elon Musk sonunda Twitter'ı satın aldı!

Tabii platform, bu sürecin kendilerine zarar verdiğini ileri sürerek yasal yollara başvurma kararı aldı ve davayı kazanabilmek için bu alanda bir hayli tecrübeli Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firmasıyla anlaşma sağladı.

Elon Musk, dava süreci devam ederken yeniden karar değiştirdi ve yasal anlaşmazlıkları sona erdirmek için platformu almaya yeniden karar verdi. Hatta kendisini geçen gün elinde bir lavaboyla Twitter genel merkezinde bile gördük.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Musk, dün Twitter'ı satın aldığını resmen duyurdu. Hatta Twitter hesabından platformu satın alma sürecini ve nedenlerini paylaştı. Bunun dışında iş insanının ilk icraatı da ortaya çıktı.

Tesla ve SpaceX sahip olduğu şirketler portföyüne artık Twitter'ı da ekledi. CNBC'nin haberine göre Musk, platformun sahibi olur olmaz CEO Parag Agrawal, finans şefi Ned Segal ve hukuk sorumlusu Vijaya Gadde dahil bazı üst yöneticilere kapıyı gösterdi. Son ortaya çıkan bilgilere göre bu isimler bir daha sosyal medya platformuna geri dönmeyecekler.

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